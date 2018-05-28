Как музыка влияет на то, что вы заказываете в заведениях 28.05.2018, 11:50

Ваш выбор между бургером и салатом на самом деле не ваш.

Это доказывает новое исследование, опубликованное в журнале Springer. Вы можете удивиться, когда узнаете, что ваш выбор между бургером и салатом, на самом деле не ваш. Громкость, с которой играет музыка в заведениях общественного питания, влияет на то, какой пище вы отдадите свой выбор, пишет segodnya.ua.

В течение недели ученые провели два эксперимента в кафе в Стокгольме. В среду они включали фоновую музыку на громкости 55 децебел – это громкость обычного разговора. В пятницу – в 70 децебел – это максимальный шум работы стиральной машины.

При этом плейлист был одинаковым и в первом, и во втором случае: играли поп-песни, джаз, блюз. Все блюда ученые разделили на три группы: полезные (салаты и сэндвичи с курицей), вредные (сэндвичи с красным мясом и пирожные) и нейтральные (чай, кофе без сахара).

В "тихий" день полезные блюда выбирали 32% посетителей, вредные – 42%, а нейтральные – 26%. В течение "громкого" дня полезную пищу заказывали 25% людей, вредную – 52%, нейтральные – 23%.

Ученые объясняют, что громкая музыка повышает сердцебиение и стресс, а мягкая – обладает успокаивающим эффектом. Именно поэтому в атмосферных и спокойных местах мы более внимательны к тому, что заказываем.