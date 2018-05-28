Беларусь фальсифицирует показатели ВВП? 28.05.2018, 12:08

Как снимки из космоса доказали завышение показателей.

Старший преподаватель университета Чикаго Луис Мартинес с помощью анализа спутниковых данных об освещенности городов мира в ночное время попытался найти корреляцию между политическим устройством и достоверностью данных о валовом внутреннем продукте. Анализ построен на основе съемок Земли со спутника за последние 25 лет, пишет «Завтра твоей страны».

Свои выводы господин Мартинес сформулировал в 67-страничной работе «Насколько мы можем доверять диктаторским оценкам ВВП?».

По его расчетам, страны, которые по классификации американской неправительственной организации Freedom House относятся к «несвободным», завышают показатель ВВП на 15–30%.

Напомним, Беларусь, по информации исследователей Freedom House, находится в группе несвободных стран наряду с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией, Ираном, Сирией, Венесуэлой, Египтом и еще 11 странами.

Взаимосвязь уровня ночной освещенности городов и экономической активности ранее доказали экономисты Брауновского университета (Род-Айленд, США) и Национального бюро экономических исследований (Массачусетс, США). В исследовании «Измерение экономического роста стран из космоса» они отмечали, что повышение ВВП обязательно сопровождается ростом расхода электричества на одного человека.

Опираясь на выводы коллег, Луис Мартинес решил сравнить степень корреляции между изменениями освещенности и ВВП в странах, рассматривая при этом группы стран с разным уровнем развития демократии. Для разделения стран на группы он опирался на классификацию Freedom House. Эта организация выделяет три типа государств: свободные, частично свободные и несвободные. «Несвободные» составляют 25% от числа всех государств в мире, и к ним в числе прочих относятся Россия, Китай, Казахстан, Беларусь, Иран.

По данным господина Мартинеса, в «свободных странах» (США, Канада, страны Западной Европы) повышение ночной освещенности на 10% сопровождалось увеличением ВВП в среднем на 2,4%. У «частично свободных» при таком же росте уровня освещенности показатель ВВП оказывался больше – 2,7%-2,9%. А у «несвободных» — еще больше, в среднем — 2,9–3,4%.

По мнению исследователя, самое логичное объяснение этого феномена — власти просто фальсифицируют показатели ВВП. Цель фальсификации для господина Мартинеса также очевидна: чтобы политические лидеры этих стран лучше выглядели в глазах мирового сообщества.

Для объективности исследования господин Мартинес проверял возможное влияние других факторов. Но оказалось, что ни организация экономики, ни уровень урбанизации, ни общий объем потребления электроэнергии не могут объяснить эти различия между «свободными» и «несвободными» государствами.

Исследователь также выявил зависимость между уровнем завышения ВВП и другими факторами. В частности, чаще завышается ВВП перед выборами, а также в странах, где сильна коммунистическая идеология – более чем в два раза по сравнению со странами, не столкнувшимися с коммунизмом. Автор при этом поясняет, что «коммунистические режимы известны своим систематическим манипулированием информацией».

Одним из самых показательных примеров Луис Мартинес называет Китай. Эта страна, будучи гражданской и коммунистической диктатурой одновременно, по его расчетам, входит в число стран с самым значительным расхождением показателей ночной освещенности и ВВП.