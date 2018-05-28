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Анджей Дуда: Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру

  • 28.05.2018, 12:13
АНДЖЕЙ ДУДА
ФОТО: AGENCJA GAZETA

Президент Польши выступил на Парламентской ассамблее НАТО в Варшаве.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе последнего дня Парламентской ассамблеи НАТО в Варшаве заявил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу глобальному миру. По его словам, ключом к обеспечению безопасности евроатлантического региона являются связи между Европой и Северной Америкой, пишет «Радио Польша».

Глава Польши подчеркнул, что необходимо стремиться к укреплению этих связей, а также отметил, что лучшей инвестицией США в мире является стабильность и безопасность в Европе: «Для всех нас важно развитие политики безопасности и оборонного сотрудничества в Евросоюзе, а также развитие сотрудничества ЕС с США. Укрепление обороноспособности европейских государств расширяет возможности всего Североатлантического альянса, в том числе США».

Президент Дуда отметил, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности Европы и мира: «Нападение на Грузию в 2008 году, а также незаконная аннексия Крыма и военная интервенция в Украине в 2014 году показывают, каковы реальные намерения России. События последних дней доказали, что Кремль позволяет себе совершать покушения при использовании химического оружия на территории государств НАТО и вмешиваться в демократические процессы».

По словам Анджея Дуды, второй серьезной угрозой является дестабилизация ситуации на южных границах НАТО, где действуют террористические группировки, угрожающие всей Европе.


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