10 самых проблемных строек Минска 28.05.2018, 12:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Что делать, если ваш двор или парк застраивают.

В Минске не раз возникали серьезные конфликты жителей с властями: массово протестовали против сноса Осмоловки, «точечной» застройки в Зеленом Луге, сноса частного сектора в Сельхозпоселке, вырубки леса в Боровлянах.

«Радыё Свабода» вспоминает 10 самых проблемных строек Минска, когда жители массово не соглашались с планами властей.

1. На Октябрьской площади началась стройка бизнес-центра

На месте бывшего музея Великой Отечественной войны начали строить очередную высотку. Причем, паспорта объекта там нет. Не было общественного обсуждения, не было аукциона. Минчан поставили перед фактом - начали строить бизнес-центр.

24 мая первый заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Елена Суходолова пояснила, что по этому объекту «есть указ Лукашенко, согласие есть, идет проектирование», заказчик - компания «Дана Астра».

«Дана Астра» входит в группу компаний Dana Holdings и по указу Лукашенко выступает заказчиком строительных проектов. Dana Holdings подконтрольная сербским бизнесменом, лично знакомым с белорусским диктатором.

2. Завод погрузчиков «Амкодор» в Колодищах

На промышленном участке в Колодищах «Амкодор» планирует построить завод спецмашин, проектная мощность которого - 6 тысяч погрузчиков в год. Жители Колодищей не удовлетворены тем, что для этого улицу Минскую (Промышленную) собираются превратить в четырехполосную дорогу, по которой на завод пойдут грузовики. Вдоль дороги высекут сосны и дубы, около Михайлова Кута высекут три гектара леса и выкопают там заводские пруды-испарители. Выбросы вредных веществ составят около 132 тонн в год.

Несмотря на протесты, 8 мая в Колодищах торжественно заложили капсулу в основание будущего завода, стройка началась.

3. Снос частного сектора в районе улицы Волгоградской

В соответствии с детальным планом, предполагается снести около 400 усадеб в районе Логойского тракта - улиц Волгоградской - Севастопольской - Кутузова. Жители против, идет горячее общественное обсуждение проекта детальной планировку. На самой Волгоградской предусмотрено снести 74 частных дома и построить 16 многоквартирных домов, в результате население удвоится.

21 мая на встрече жителей с чиновниками случился скандал, вызвали милицию.

4. Стройка многоквартирного дома с подземным гаражом и парковкой на улице Гикало

На улице Гикало, 22А «Амкодор» собирается снести общежитие и построить многоэтажку с подземным гаражом и парковкой на 75 машин. Жители улиц Берестянской, Козлова, Платонова, Золотой Горки собрали более 400 подписей против этого проекта. Общественное обсуждение отменили. Назревает конфликт.

Жители боятся потерять зеленые дворовые территории и детские площадки, а также обращают внимание, что на новых жильцов не рассчитаны объекты социальной инфраструктуры - детские сады, школы, поликлиника.

5. Грушевка - проспект Дзержинского. Четыре новые микрорайона

Предусматривается снос 400 зданий. К 2030 году в границах улиц Железнодорожной - Прямой - Грушевского - Пермской - Гурского - первого переулка Талаша - переулка Окрестина - Прилукской - Розы Люксембург - проспекта Дзержинского - проспекта Жукова появятся четыре новые микрорайоны. Сейчас там проживает 19,3 тысячи человек. Предполагается, что численность населения удвоится - до 37,8 тысячи.

Общественное обсуждение продолжается.

6. Улица Орловская: «четкие высотки» вместо двухэтажных

Здесь снесут бульдозерами 409 усадебных домов и двухэтажный, построят 4000 квартир. Как обещают застройщики, будут возведены «четкие высотки. В целом застройка вдоль магистрали должна формироваться комплексно, определяться нестандартной архитектурой и повышенными потребительскими характеристиками», - сказано в пояснительной записке к проекту.

Общественное обсуждение продолжается.

7. Расширение Государственного пограничного комитета на улице Володарского, 24

В историческом центре города, на внутридворовых территориях (между Володарского, Кирова и Маркса) пограничники хотят построить новый четырехэтажный корпус с галереей, которая будет объединять оба здания в единый корпус. Архитектурный проект был утвержден еще в 2011-2013 годах.

В официальном ответе на жалобу жителей, подписанную первым заместителем председателя Комитета по архитектуре и строительству Суходоловой, говорится, что общественное обсуждение проекта состоялось в 2013 году и оснований для повторных слушаний нет.

8. Бизнес-центр с паркингом на Толбухина

Во дворах проспекта Независимости, бульвара Толбухина и улицы Калинина (как раз за бывшим отелем «Дружба») планируется стройка большого подземного паркинга и бизнес-центра. Когда-то там был детский сад, потом в здании располагались подразделения КГБ - МВД. Но последние лет 5 здание пустовало.

В прошлом году за символическую цену совместное общество с ограниченной ответственностью «Ветер» приобрело на аукционе площадку площадью 0,41 га под строительство паркинга почти на 150 машиномест.

Местные жители протестовали, устраивали пикеты перед зданием администрации Первомайского района, встречались с председателем райисполкома. Однако решение о строительстве принято.

9. Жители Боровлян отбились от вырубки леса?

Боровляны пытаются отстоять лес, который по генерального плана должны частично вырубить ради строительства школы и детского сада. Местные жители считают, что вокруг достаточно полей, на которых можно строить - нужно только вывести их из сельхозоборота. Кроме того, жителям не надо автомагистраль.

Чиновники пообещали лес частично сохранить и магистраль не строить до 2030 году. Такой проект скорректированного генплан был одобрен архитектурно-градостроительным советом комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома и направлен экологам. Пока лес не вырубают, но местные жители не верят властям.

10. Теннисный центр на берегу Цнянки

Жители Зеленого Луга, а также активисты протестовали против уничтожения зеленой зоны и строительства на берегу Цнянского водохранилища центра тенниса.

Противники стройки утверждали, что она началась без согласования с общественностью и без соответствующего указа. Они проводили пикеты, флешмобы. Но стройка теннисных кортов и оздоровительного комплекса в природоохранной зоне на берегу Цнянского водохранилища началась.

Две победы

1. Отстояли Котовку

В сквере Котовка, в районе улиц Максима Богдановича, Измайловского собирались строить костел прихода святых апостолов Петра и Павла и святого Евгения де Мазено. Местные жители начали протестовать против вырубки деревьев в сквере, и рубить перестали. А Католической церкви в Беларуси предложили под храм другую площадь.

2. Химического производства около Севастопольского парка не будет

В Зеленом Луге рядом с Севастопольским парком собирались разместить химическое производство. Объект в документах назывался «Реконструкция части помещений здания неопределенного назначения по Логойскому тракту, 22/2 под лабораторию для производства акрилатных полимеров».

Местные жители выступили против такого соседства, составили петицию, в которой обосновали свою позицию.

В отчете по оценке воздействия на окружающую среду были вскрыты нарушения градостроительного, экологического и природоохранного законодательства. Городские власти от стройки химической лаборатории отказались.

Что делать, если вы не согласны с уплотнением?

Горожане должны стать полноправными участниками принятия решений о развитии городских территорий, убежден Денис Кобрусев, координатор кампании «Генплaн для минчан».

Что делать, если люди не согласны с новым строительством, уплотнением, сносом частного сектора, уничтожением парка?

«Не надо ждать, пока у вас под носом появится строительный забор. Если возводят забор - шансы отстоять свои интересы стремительно исчезают», - говорит Кобрусев.

Есть Генеральный план города Минска, он в открытом доступе. В нем четко прописано, какие территории будут модернизироваться, что будет реконструироваться. Поинтересуйтесь, что планируется возвести рядом с вами.

Второй уровень - детальные планы. На сайте Мингорисполкома есть карта с названиями всех утвержденных планов детальной застройки. Если вы находите что-то интересное для себя, нужно идти в районную администрацию и знакомиться с детальным планом, на котором можно увидеть, что планируется, где что будут сносить, где будут зеленые зоны, где «пятно под социальную инфраструктуру», и исходя из этого формировать свое отношение: согласны вы или не согласны.

Еще один важный момент - быть всегда в курсе, мониторить сайт районной администрации, просматривать рубрику «Общественные обсуждения». Ведь детальные планы корректируются, изменяются, поэтому важно не упустить момент. Ведь во время общественного обсуждения еще можно повлиять на окончательные решения.

Как влиять на чиновников

Влиять на чиновников можно двумя путями: найти возможные нарушения и создать общественный резонанс.

«Первый - это когда есть какие-то строительные проекты, градостроительный проект, можно обращаться к специалистам, общественным организациям или просто нанимать специалиста, чтобы найти возможные нарушения.

И второе - это создавать общественный резонанс, подключать соседей, собирать подписи, сообщать в средства массовой информации, чтобы влиять на планы городских властей», - поясняет Денис Кобрусев.

К примеру, Комитет по архитектуре и строительству будет отстаивать проект, а Министерство природных ресурсов и окружающей среды может быть против. И на различия этих позиций можно добиться, чтобы интересы жителей были подкреплены авторитетной мыслью представителей власти.

«В любом случае нужна триада: информированность, активность, ответственность», - говорит координатор кампании «Генплан для минчан» Денис Кобрусев.

По его мнению, в Минске при активной позиции и правильных действиях было немало случаев, когда жители свои интересы защищали. Случались и компромиссы, когда власть соглашалась с чем-то, но при этом оставляла часть своих планов. Поэтому при активной позиции и правильных действиях многого удается достичь, - говорит активист.