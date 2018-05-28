Проект по введению штрафных баллов за нарушение ПДД передадут в «палатку»11
- 28.05.2018, 12:27
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Штрафным баллам сказали «да» на общественном обсуждении.
В УГАИ МВД рассказали, что большинство респондентов поддержали идею введения системы штрафных баллов за административные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта, пишет sb.by.
Участники обсуждения считают такой подход действенным против злостных нарушителей, а также — что подобные изменения дисциплинируют водителей. Многие согласились с необходимостью замены «бессрочных» водительских удостоверений, информируют в ГАИ. Эта мера, по мнению граждан, создаст равные условия для всех водителей и поспособствует повышению безопасности на дорогах, обязав владельцев таких удостоверений пройти медицинское переосвидетельствование.
Автомобилисты высказались за предложение выдавать международные водительские удостоверения. В Беларуси они не потребуются. Выдавать их станут по желанию и заявлениям граждан, планирующих автопоездки в страны, не ратифицировавшие Венскую конвенцию о дорожном движении.
Общественность поддержала и идею предоставления права управления мотовездеходами, снегоболотоходами и снегоходами, а также возможность обучения и сдачи экзаменов на автомобиле с автоматической трансмиссией.
Конструктивные предложения граждан, отмечают в ГАИ, уже учтены и внесены в законопроект. После внесения некоторых корректировок законопроект планируется направить для дальнейшего рассмотрения в «парламент».