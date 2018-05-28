Пашинян пригласил выпускников школ на праздник в правительственном особняке

Пашинян пригласил выпускников школ на праздник в правительственном особняке1
- 28.05.2018, 12:35
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«Последний звонок» для выпускников приграничных сел прошел в правительственном особняке.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая пригласил более 100 выпускников приграничных сел отпраздновать «Последний звонок» в правительственном особняке, сообщает «Радио Азатуюн».
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, он сердечно поздравил их и пожелал больших успехов.
«Девизом нашей бархатной революции был и остается слоган: «Мы - хозяева нашей страны». Эта территория была создана для обслуживания высокопоставленных чиновников и мы сочли нужным, чтобы вы - выпускники приграничных сел - получили возможность отметить свой праздник здесь, в знак того, что мы служим вам», - отметил Пашинян.
Премьер-министр отметил важность образования и призвал выпускников никогда не переставать учиться.
«Прошу вас никогда не недооценивать образование. В новой Армении образование, взаимное уважение и повышение образовательного ценза являются приоритетами. Призываю вас, чтобы вы постепенно повышали ваш интеллектуальный уровень. Учиться нельзя прекращать ни на день, ни на час, ни на секунду», - отметил Пашинян.