Пашинян пригласил выпускников школ на праздник в правительственном особняке 1 28.05.2018, 12:35

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Фото с сайта rus.azatutyun.am

«Последний звонок» для выпускников приграничных сел прошел в правительственном особняке.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 мая пригласил более 100 выпускников приграничных сел отпраздновать «Последний звонок» в правительственном особняке, сообщает «Радио Азатуюн».

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, он сердечно поздравил их и пожелал больших успехов.

«Девизом нашей бархатной революции был и остается слоган: «Мы - хозяева нашей страны». Эта территория была создана для обслуживания высокопоставленных чиновников и мы сочли нужным, чтобы вы - выпускники приграничных сел - получили возможность отметить свой праздник здесь, в знак того, что мы служим вам», - отметил Пашинян.

Премьер-министр отметил важность образования и призвал выпускников никогда не переставать учиться.

«Прошу вас никогда не недооценивать образование. В новой Армении образование, взаимное уважение и повышение образовательного ценза являются приоритетами. Призываю вас, чтобы вы постепенно повышали ваш интеллектуальный уровень. Учиться нельзя прекращать ни на день, ни на час, ни на секунду», - отметил Пашинян.