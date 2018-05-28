Активист из Бреста: Будем добиваться правды про аккумуляторный завод 1 28.05.2018, 12:40

Александр Кабанов

Фото: «Радыё Свабода»

Сегодня пройдет очередной суд по делу строительства скандального завода.

В Брестском областном суде рассмотрят кассационные жалобы на решение суда Московского района Бреста по иску инициативной группы граждан к компании "IPOWER" и Брестскому райисполкому.

Об этом «Радыё Рацыя» сообщили представители противников строительства аккумуляторного завода, среди которых блогер и общественный активист Александр Кабанов:

- На предыдущих судах представители "IPOWER" не смогли объяснить многие моменты, также как и представители райисполкома. Один из самых важных моментов: оказывается, есть три отчета по оценке воздействия на окружающую среду. До заседания все думали, что есть два отчета. И они все разные. Один был размещен на сайте райисполкома, двеа- на руках у представителя "IPOWER", но третий есть у судьи. Как появились эти три отчета, объяснить ни райисполком, ни "IPOWER" не смогли.

Брестчане пытались остановить стройку вредного производства, в том числе и путем подачи исков в суд.

"Два месяца назад судья суда Московского района Бреста Алексей Корогода не удовлетворил иск инициативной группы, и поэтому будем искать правды в высших инстанциях", - отметили противники строительства завода.

Начало 28 мая в 14:00 по адресу улица Советских пограничников, 41.