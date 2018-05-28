Больше 300 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать капитана «Реала» 6 28.05.2018, 13:05

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Серхио Рамос

Авторы петиции Серхио Рамос «умышленно нанес травму» нападающему «Ливерпуля» Мохаммеду в финале ЛЧ.

Больше 300 тыс. человек подписали петицию с требованием к УЕФА и ФИФА наказать капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса за "умышленное нанесение травмы" нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху в финале Лиги чемпионов. Петиция размещена на портале Change.org, сообщает gordonua.com.

"Серхио Рамос является ужасным примером для будущих поколений футболистов. Вместо того чтобы честно выигрывать матчи, он использует трюки, которые пренебрегают духом игры и принципом честной игры", – заявили авторы.

Петицию создали 27 мая. На момент написания новости ее подписали 307, 813 тыс. человек.

На 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов в Киеве 26 мая Салах покинул поле из-за травмы, полученной после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом. В итоге победили испанцы со счетом 3:1.

Министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил, что у Салаха диагностировали растяжение связок плечевого сустава. Его восстановление займет две недели.