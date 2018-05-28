Российские олигархи просят поднять тарифы для населения из-за санкций США 12 28.05.2018, 13:06

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Группа En+ бизнесмена Олега Дерипаски, попавшая под санкции США, попросила у правительства льготы.

Среди них — рост платежей для населения, сообщает "Коммерсант".

En+ объединяет "Евросибэнерго" и 48,1% "Русала". "Русал" — крупнейший в России потребитель: 62 млрд кВт•ч в 2016 году (6,1% от потребления в РФ и 30% — в Сибири).

Издание ознакомилось с предложениями по льготам, которые компания направила 15 мая вице-премьеру Дмитрию Козаку. В его аппарате подтвердили обсуждение "мер поддержки санкционных компаний".

Среди предложений En+ по поддержке: избавление "Русала" от платежей по договорам на поставку мощности (ДПМ, гарантируют возврат инвестиций в генерацию за счет повышенных платежей рынка).

По оценке "Русала", это может привести к росту энергоцен в Сибири на 12%, однако сэкономит группе 13-18 миллиардов рублей.

Кроме того, En+ попросила освободить Rusal от надбавки к энергоценам для снижения дальневосточных тарифов. Ожидается, что это сэкономит компании 1,9-3 миллиарда рублей в год, но повысит в Сибири цены еще на 1-2%.

В Иркутской области En+ для сокращения перекрестного субсидирования предложила поднять тарифы сетей для населения.

En+ также попросила повысить максимальный уровень платежей за ЖКХ в области. Речь идет, в частности, о повышении тарифов на горячую воду и тепло на 1%.

Как прокомментировал изданию директор Института систем энергетики Иркутского научного центра СО РАН Валерий Стенников, результатом принятия подобных мер станет рост тарифов для малого бизнеса и населения. При полной отмене перекрестного субсидирования тарифы для населения могут подняться втрое, отметил он.

Напомним, 18 мая стало известно о выходе Олега Дерипаски из совета директоров UC Rusal. Это решение было принято советом директоров En+, куда входит Rusal, в рамках выполнения "плана Баркера". Ранее министр финансов Стивен Мнучин пояснял, что с компании Rusal могут быть сняты санкции, если в ней сменится контрольный акционер.