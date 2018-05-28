Евросоюз продлил на год санкции против Сирии 28.05.2018, 13:26

В обновленный санкционный список Евросоюза входят 259 лиц и 76 учреждений.

Евросоюз продлил на год санкции против Сирии. Решение приняли в понедельник на заседании Совета ЕС, сообщает "Укринформ".

"Совет ЕС продлил ограничительные меры против сирийского режима до 1 июля 2019 года. Ввиду продолжающихся репрессий в отношении гражданского населения ЕС решил сохранить ограничительные меры против сирийского режима и его сторонников в соответствии со стратегией ЕС относительно Сирии", – говорится в заявлении ведомства.

В обновленный санкционный список попали 259 лиц и 76 учреждений, против которых применили визовые запреты, а также заморозили их активы.

Экономические санкции ЕС против Сирии включают в себя запрет на импорт, ограничения в инвестиционной деятельности, блокирование активов сирийского центрального банка, а также ограничение экспорта некоторых технологий и оборудования.

Санкции против сирийского режима ЕС ввел за насильственные репрессии против гражданского населения страны. В последний раз эти меры были продлены в мае 2017 года.