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Видеофакт: Милиция под Березино встретила медведя

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  • 28.05.2018, 13:56
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Фото с сайта mynewsonline24.ru

Наряд возвращался с вызова.

Ночью на обочине трассы Минск — Могилев милиционеры увидели бегущего медведя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Наряд возвращался с вызова, когда на 128-м км трассы М4 на краю проезжей части милиционеры увидели медведя. Экипаж включил проблесковые маячки, развернулся и вернулся к месту, где было замечено животное — милиционеры рассудили, что могла возникнуть реальная опасность для других водителей.

«Медведь продолжал бежать по обочине дороги. Хотя необычный пешеход формально и не нарушал правил движения, все же с целью предотвращения возможного дорожного происшествия милиционеры приняли решение направить медведя в лесную чащу», — рассказали в милиции.

Экипаж стал добавлять к проблесковым маячкам звуковые сигналы. Такое сопровождение убедило зверя изменить маршрут движения — он перепрыгнул ограждение разделительной полосы и через несколько секунд скрылся за деревьями.


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