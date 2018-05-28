Видеофакт: Милиция под Березино встретила медведя 4 28.05.2018, 13:56

2,208

Фото с сайта mynewsonline24.ru

Наряд возвращался с вызова.

Ночью на обочине трассы Минск — Могилев милиционеры увидели бегущего медведя. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Наряд возвращался с вызова, когда на 128-м км трассы М4 на краю проезжей части милиционеры увидели медведя. Экипаж включил проблесковые маячки, развернулся и вернулся к месту, где было замечено животное — милиционеры рассудили, что могла возникнуть реальная опасность для других водителей.

«Медведь продолжал бежать по обочине дороги. Хотя необычный пешеход формально и не нарушал правил движения, все же с целью предотвращения возможного дорожного происшествия милиционеры приняли решение направить медведя в лесную чащу», — рассказали в милиции.

Экипаж стал добавлять к проблесковым маячкам звуковые сигналы. Такое сопровождение убедило зверя изменить маршрут движения — он перепрыгнул ограждение разделительной полосы и через несколько секунд скрылся за деревьями.