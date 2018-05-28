Почему Россия проиграет вторую холодную войну 3 Гарри Казианис (Harry Kazianis)

28.05.2018, 14:15

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Кремль может постигнуть судьба СССР.

Мир, возможно, и покорен дерзкими и непредсказуемыми действиями, которые совершает в последнее время Россия — нападая на диссидентов на британской территории с использованием химического оружия, поддерживая Башара Асада в Сирии, а также явно доказывая, что ее армия вновь на высоте. Однако следует знать, что, если говорить о возможности начала новой холодной войны, Россия обречена. Ее постигнет та же участь, что и бывший СССР — Москва проиграет и будет выброшена на свалку истории, как Советский Союз.

Но прежде чем мы объявим о начале очередного опасного поворота в американо-российских отношениях, стоит посмотреть, как обе стороны демонстрируют себя и соотносятся друг с другом по ключевым параметрам, и почему президент Владимир Путин играет в опасную игру — игру, в которой, по сути, он ни при каких обстоятельствах не победит.

Во-первых, соотношение военной мощи. Россия тратит сотни миллиардов долларов на новую военную технику, включая новое атомное оружие, атомные ударные подводные лодки и подводные лодки с баллистическими ракетами на борту, крылатые ракеты, бомбардировщики и некоторые из самых современных танков в мире. Но все же она по-прежнему безнадежно отстает от Америки — как по общим оборонным расходам, так и по технологической мощи.

Все, что необходимо знать, видно по одному статистическому показателю: Америка тратит на свои вооруженные силы более 700 миллиардов долларов, отчасти благодаря тому, что президент Трамп увеличивает ассигнования на военные нужды. Россия же тратит лишь 46 миллиардов долларов. Согласно любой статистике, очевидно, что Россия уступает по численности, количеству вооружений и технологиям в любой военной области, в которой она попыталась бы вести войну с Вашингтоном.

Во-вторых, у Америки есть множество союзников, к которым можно обратиться, если конфликт с Россией разгорится серьезно, а у Москвы союзников очень мало. Безусловно, прежде всего, имеется в виду альянс НАТО, стержень европейской безопасности, который гарантирует, что если Москва когда-нибудь подумает начать военные действия против стран Балтии, Польши или любой страны-члена НАТО, такой шаг будет рассматриваться как нападение на весь Североатлантический альянс в целом. А учитывая, что оборонные расходы НАТО, судя по всему, растут, отчасти благодаря некоторым жестким заявлениям президента Трампа, Россия явно потерпит поражение в любых наступательных действиях, которые она могла бы себе придумать.

Затем существует экономическая составляющая новой холодной войны. За отдельно взятый год российская экономика производит только около 1,4 триллиона долларов. Америка, с другой стороны, по-прежнему является крупнейшей экономикой в мире, и ее ВВП составляет около 19 триллионов долларов. В мире нет ни одной страны, которая превосходила бы США по производству материальных ценностей, созданию экономических возможностей и по экономическому процветанию. А если к этому еще добавить инвестиционную среду, которая способствует исследованиям и разработкам, в будущем, судя по всему, будут доминировать такие компании, как Google, Apple, Amazon, Microsoft и, возможно, Tesla. Россия, мягко говоря, в лучшем случае является огромной бензоколонкой с природными ресурсами, судьба которой определяется ценами на нефть и природный газ.

Таким образом, при таком соотношении сил (явно не в пользу России) есть ли у Москвы какой-либо способ нанести удар, который мог бы дестабилизировать противника или обеспечить ей преимущество в новой холодной войне?

Бесспорно, Путин обладает способностью и стратегическим чутьем всегда вести борьбу асимметрично и таким образом, что следы его действий четко не различимы. Лучшим примером являются российские «зеленые человечки», вторгшиеся в Крым и захватившие его. Москва, нарушившая своими беззастенчивыми действиями длительный мир в Европе, решила отхватить часть суверенного государства, при этом поддержав сепаратистские силы на востоке Украины. И возникший в результате конфликт до сих пор продолжается.

А еще следует упомянуть попытку взлома Россией наших собственных выборов в 2016 году. Несомненно, это является частью сценария, который Москва, похоже, использовала уже не раз, и цель России, судя по всему, состоит в том, чтобы дестабилизировать обстановку и посеять хаос везде, где это возможно. Учитывая, что Москва обладает огромными возможностями ведения кибервойн и мастерски умеет действовать в социальных сетях с помощью невообразимого, по всей вероятности, количества «ботов», которые распространяют «дезинформацию» или материалы, помогающие ей достичь своих целей, она, похоже, нашла способ «перекрыть» некоторые из своих слабых сторон и восполнить другие, более традиционные, недостающие возможности.

И если знать сильные стороны Америки и слабые стороны России, Вашингтону, похоже, понятно, как следует действовать, чтобы претендовать на победу в случае начала новой холодной войны. Вашингтон должен выявлять, осуждать и противодействовать любым попыткам Москвы посеять хаос, вызвать нестабильность или нанести вред нашим союзникам или партнерам.

В принципе, самую лучшую тактику мы, наверное, могли бы взять непосредственно из опыта первой холодной войны — применять старую добрую тактику сдерживания, активизируя действия неспешно, постепенно, отвечать адекватно на каждый шаг, предпринимаемый Россией. И учитывая огромные ресурсы Америки и ее союзников по сравнению с Москвой, Путин и его банда быстро окажутся в незавидном положении.

Сегодня Россия должна сделать выбор. Хочет ли Москва в итоге стать, как сказал мне один из высокопоставленных членов администрации Трампа, «европейской Северной Кореей» — государством, дипломатически и экономически изолированным от своих соседей. Примет ли когда-нибудь Россия решение перестать вести себя как страна-изгой? Я надеюсь, что когда-нибудь в американо-российских отношениях не будет прежней напряженности. Но, похоже, сейчас холодная война, скорее всего, возобновится. И Владимир Путин должен бояться.

Гарри Казианис (Harry Kazianis), Foxnews, (перевод - inosmi.ru)