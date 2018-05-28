Математика выпускного: во сколько родителям обходится прощание детей со школой? 6 28.05.2018, 14:22

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Фото: onliner.by

Выпускной вечер превратился в настоящее испытание для кошельков белорусов.

Запуск шаров в небо, прощальный вальс, дискотека и встреча рассвета - ежегодно в начале лета тысячи учеников выпускаются из школ. Казалось бы, сценарий прощального вечера один и тот же из года в год. Но нет. Программа все же трансформируется, и к тенденциям проведения выпускных добавляются свои особенности. Как же сегодня проходят выпускные вечера и во сколько этот праздник обходится родителям - в материале «Вечернего Бреста».

«А давайте дети будут выпускаться не из ресторана, а из школы»

Брестчанка Людмила еще в прошлом году испытала на себе роль мамы выпускника. Тогда у нее школу оканчивал сын. Сейчас на очереди выпускной дочери. Праздник пройдет в стенах родного учебного заведения.

- Директор школы на общем собрании с родителями сказала очень правильную и мудрую вещь: «А давайте наши дети будут выпускаться не из ресторана, а из школы». Благодаря этому вариант празднования в кафе и ресторане сразу отпал. И я считаю, что так правильно, это экономия родительских средств, - считает Людмила.

На организацию выпускного в школе, где обучается дочь Людмилы, с родителей собирали по 150 $. В эту сумму уже входят все расходы на праздник: диджей, ведущий, конкурсная и развлекательная программа, стол и напитки, шары и ленточки, фото- и видеосъемка, подарок школе и учителям, цветы и т. д. В 150 $ включены и расходы на «последний звонок». В то же время Людмила считает, что родители могли бы уложиться в меньшую сумму:

- В прошлом году, когда выпускался мой сын, мы сдавали по 100 $. А в этом году родители сами настояли на пышном празднике, который уже сравним со свадьбой. Тут и ведущий будет, и полноценное меню с горячим и даже с шашлыками. Некоторые родители настояли, чтобы убрали некоторые позиции из меню. Но все равно, на мой взгляд, осталось много лишнего. Складывается впечатление, словно без хорошего стола не будет хорошего праздника! Но это не то, что останется в памяти детей!

Как рассказывает Людмила, слышала от коллеги случай, как ребенок знакомой не пошел на выпускной, потому что родители испытывали финансовые сложности. В то же время большинство родителей сами инициаторы таких растрат. И директора, и учителя в один голос на общих собраниях говорят: без излишеств, главное - выпускные экзамены.

- Обсуждение празднования выпускного прошло практически без участия детей. У выпускников даже не спросили, какие они ленты хотят. Я считаю, это неправильно, - говорит Людмила.

Александр, у которого в этом году школу оканчивает дочка, сдавал на выпускной 100 $. В эту сумму входят все расходы, включая заказ диджея и ведущего, развлекательной программы, фото- и видеосъемки, стола и взносы на подарки школе и учителям.

Выпускница гимназии № 5 Юлия не интересовалась у родителей, во сколько им обходится ее выпускной. Но поделилась, что и у них на празднике будет развлекательная программа, диджей и ведущий из Минска. Праздник пройдет в стенах гимназии.

- Для меня на выпускном в первую очередь важно отметить последний день с моими одноклассниками и хорошо повеселиться. А кто будет вести праздник - из Бреста или Минска - для меня это не важно. В этом выборе я доверяю родителям, - говорит Юля.

День последнего звонка большинство выпускников после школы предпочитают праздновать на природе с едой и напитками, музыкой и танцами и уже реже - с ведущими и конкурсами.

Сколько стоят наряды на выпускной?

Одно дело организовать прощальный вечер со школой. Но не менее, а то и более затратно родителям обходятся наряды на выпускной. Легче в финансовом плане тем мамам и папам, у которых школу оканчивает сын. Юноши чаще всего надевают костюм или брюки с рубашкой:

- У нас парни не слишком заморачиваются над тем, что надеть на выпускной. Будет обычная праздничная одежда. Костюм в среднем стоит в районе 150-250 рублей, - рассказывает выпускник Влад.

Некоторые юноши дополнительно на выпускной приобретают новые туфли, которые по стоимости примерно догоняют костюм. Но на это тратятся далеко не все.

Сложнее нарядить девочку. Ей не только надо прикупить платье, босоножки, но и подобрать сумочку, сделать прическу. А сегодня среди подростков в ходу тенденция заказывать на выпускной профессиональный макияж, а также маникюр.

- Моя дочь уже купила платье на выпускной. Только благодаря брестским швейникам можно еще что-то найти за приличную сумму. Мы купили топ и юбку. Такой наряд стоил в пределах 140 рублей. Записались в парикмахерскую на прическу. Это где-то 60 рублей. А вот от визажа я свою дочку отговорила: достаточно будет просто подвести реснички. Да и любая 17-летняя девочка красива без профессионального макияжа. Но индустрия моды не дремлет и делает свое дело. Знаю, что многие одноклассницы дочери записались на визаж за 60 р. А еще некоторые делают маникюр, который стоит в районе 20-30 р., - рассказывает Людмила.

Дочь Александра приобрела на выпускной два наряда.

- Купили ей два топа и две юбки разной длины. Один наряд для торжественной части, а другой, более удобный, - для танцев. Оба стоят в районе 200-250 р. Наряды, обувь сумочка, парикмахерская, визажист - все нам обошлось в районе 250 $. Это еще нормальная сумма. Вот одна девушка была с мамой в Питере и там купила себе платье на выпускной за 400 $, - рассказывает Александр.

Итого, суммируя средства, которые тратятся на организацию выпускного и на наряды, для родителей сегодня выпускной в среднем обходится в районе 150-350 $. Много это или мало? Видимо, этот вопрос определяется в тот момент, когда родители организовывают детям выпускной. Главное, чтобы потом у детей остались теплые воспоминания о школьной жизни и выпускном вечере.