В центре Нью-Йорка прошла акция за освобождение Сенцова 28.05.2018, 14:31

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

Активисты призвали освободить украинского режиссера.

В субботу в центре Нью-Йорка на Таймс Сквер, общественная организация "Разом" провела акцию за освобождение украинского режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных, которых удерживает Россия.

«Время истекает», - с такими словами обратились к общественности участники акции в поддержку Олега Сенцова. Активисты держали плакаты с надписями «Освободите Сенцова»; другие в одежде узников сидели или лежали на асфальте, держа в руках песочные часы, сообщает "Голос Америки".

"Мы должны что-то сделать, мы все люди, мы должны понимать, что те вещи, которыми мы пользуемся – свобода слова и свобода передвижения – неотъемлемы, и нельзя бросать людей за решетку только за их убеждения", - говорит один из организаторов акции Алексей Прокопенко.