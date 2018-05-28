Ролан Гаррос: Виктория Азаренко проиграла в первом круге

Ролан Гаррос: Виктория Азаренко проиграла в первом круге2
- 28.05.2018, 14:38
Белорусская теннисистка уступила на земляных кортах Открытого чемпионата Франции.
Виктория Азаренко уступила в стартовом матче на «Ролан Гаррос» представительнице Чехии Катерине Синяковой – 5:7, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 49 минут, сообщает «Евроспорт».
На счету белоруски 2 эйса и 2 двойные при 3 реализованных брейк-пойнтах из 3. Синякова выполнила 3 подачи навылет, допустила 2 двойные и 5 раз взяла подачу соперницы.