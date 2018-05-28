Политзаключенный Михаил Жемчужный прорвал изоляцию 1 28.05.2018, 14:51

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Михаил Жемчужный требует от прокуратуры выяснить, почему его 33 письма не вышли из колонии.

Полная изоляция, созданная администраций колонии №9 города Горки в отношении политзаключенного Михаила Жемчужного, наконец прорванa: письмо от него получила правозащитница Татьяна Ревяко, сообщает правозащитный центр «Весна».

Как стало известно из письма, Михаил Жемчужный с 10 апреля, когда он был помещен в помещение камерного типа (ПКТ), направил своим коллегам, друзьям и знакомым 33 письма. Относительно четырех писем политзаключенному предложили ознакомиться с актами об их уничтожении, поскольку они "содержали жаргон, цинизм и служебную информацию". Остальные письма вероятнее всего не вышли из колонии по неизвестным Жемчужному причинам.

После того, как Михаил Жемчужный узнал, что его письма многие адресаты не получают, 18 мая он направил жалобу в прокуратуру Могилевской области на создание препятствий в переписке. Политзаключенный отмечает, что проблемы с перепиской коснулись и документооборота с судами: дважды его приложения к материалам кассационных жалоб приходили в суды уже после того, как состоялись заседания.

Михаил Жемчужный сообщил, что 14 мая его посетил прокурор Могилевской области, который рассматривает его жалобу на избиение в санчасти и пищевое отравление. По словам политзаключенного, потеряны результаты рентгеноскопии, которая была проведена после обращения в санчасть после отравления, были по инициативе врачей повторены и подтвердили факт повреждения желудка. Врачи посоветовали Михаилу написать заявление на диету и "мелко питаться". Политзаключенного волнует, что уже три месяца ему не позволяют приобрести за свой счет витамины - на три заявления по этому поводу к начальнику колонии он не получил ни одного ответа.

Политзаключенный, несмотря на разочарование от посещения колонии наблюдательными комиссиями в марте, намерен снова - уже лично - обратиться в общественную наблюдательную комиссию при главном управлении юстиции Могилевского облисполкома и Республиканскую комиссию, чтобы они посетили колонию и встретились с ним для выяснения обстоятельств тяжелых условий содержания.

По словам правозащитника Татьяны Ревяко, ответа на свою жалобу по поводу создания препятствий в переписке, от администрации колонии она пока не получила.