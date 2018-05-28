Cредний заработок в Литве вырос до €895 1 28.05.2018, 14:57

Cредняя зарплата увеличилась на 1,2%.

Средняя зарплата в Литве "на бумаге" в первом квартале 2018 года составила 895,2 евро: в государственном секторе - 885,2, в частном - 900 евро, сообщает Delfi.

По данным Департамента статистики, по сравнению с 4 кварталом 2017 г. средняя зарплата в Литве увеличилась на 1,2%: в госсекторе снизилась на 2,4%, в частном увеличилась на 3%.

Средняя зарплата "на руки" составила 700,2 евро и, по сравнению с данными за 4 квартал 2017 г., увеличилась на 1,4%: в госсекторе составила 693,4 евро (на 1,7% меньше), в частном секторе - 703,5 евро (на 3% больше).

Реальная зарплата в первом квартале 2018 г. по сравнению с 4 кварталом 2017 г. была на 1% больше: в госсекторе снизилась на 2,1%, в частном увеличилась на 2,6%.

Повышение зарплаты в первом квартале 2018 г. обусловлено повышением минимальной заработной платы и повышением базового размера зарплат политиков, судей, госслужащих, работников бюджетных ведомств и др. причинами.