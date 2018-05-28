В Беларуси в апреле снова выросли запасы молочной продукции 28.05.2018, 15:14

Лишь за один месяц запасы выросли на 42,4%.

Белорусские переработчики молока наращивают выпуск сухих продуктов, производство масла и сыра сокращается. В апреле было произведение 14,1 тыс. т сухих молока и сливок, что на 24,3% больше, чем год назад. По итогам четырех месяцев их выпуск вырос на 14,8% до 49,6 тыс. т., пишет сайт «Белорусы и рынок».

Рост производства сухих продуктов закономерно привел к увеличению их запасов на фоне трений с Россией по поводу поставок продукции этой категории. За апрель запасы выросли на 42,4% до 17,7 тыс. т. Сейчас они почти в 1,5 раза больше среднемесячных объемов производства.

Выпуск сливочного масла сократился в апреле на 4,7% до 9,7 тыс. т. В прошлом году производство было особо активно на фоне высоких цен и спроса. 9,7 тыс. т – близко к среднемноголетним объемам производства. Всего с начала года было произведено 37,5 тыс .т масла, или на 3,2% меньше, чем год назад. Запасы масла за апрель увеличились на 23,6% до 12,8 тыс. т. Они в 1,4 раза больше, чем среднемесячных объем производства. Соответственно, в апреле экспорт масла не вышел на уровне 7-8 тыс. т.

Производство сыра в апреле составило 15,6 тыс. т, что на 5,6% меньше, чем год назад. В целом за четыре месяца оно снизилось на 2,2% до 62,1 тыс. т. Запасы сыра за апрель выросли на 14,7% до 12,6 тыс. т. Они составляют 81,1% от среднемесячного объема производства.

В апреле было произведено 6 тыс. т сгущенного молока. Его выпуск сократился на 32,8% по сравнению с апрелем прошлого года. Всего за январь-апрель 2018-го переработчики произвели 29,8 тыс. т сгущенных молока и сливок, или на 6,6% меньше, чем год назад. Запасы этого вида продукции увеличились на 8,7% до 3,1 тыс. т, что составляет 43,2% от среднемесячного объема.

Производство цельномолочной продукции в апреле было на 2,1% больше, чем год назад. Оно составилось 155,3 тыс. т в пересчете на молоко. С начала года производство выросло на 7,3% до 651.7 тыс. т.

Белорусские переработчики резко сократили выпуск нежирной молочной продукции. Он упал на 41,4% до 8 тыс. т в пересчете на обезжиренное молок в апреле, а с начала года сократился на 33,1% до 42,8 тыс. т.