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В Барановичах власти испугались пикета в поддержку профсоюза РЭП

  • 28.05.2018, 15:36

Чиновники в очередной раз нарушили права человека.

В Барановичах запрещен пикет в поддержку независимого профсоюза РЭП и его руководства. Чиновники городского исполнительного комитета нашли формальный зацепку для отказа: не заключены договора с милицией, больницей и жилищно-коммунальным хозяйством, передает «Радыё Рацыя».

Хотя заявитель пикета активист и предприниматель Николай Черноус брал на себя эти обязательства, говорит правозащитник Сергей Говша:

- Нигде не требуется в Европе, чтобы кто-то заключал какие-то договора и платил какие-то деньги кому-то. Это государство должно делать само. Для этого милиция получает из государственного бюджета деньги. А что касается скорой помощи, то если что-то случится, то заявители вызовут ее по мобильному телефону. Убирать территорию? Это пикет. Какой мусор?

Правозащитник Сергей Говша считает, что нужно менять как местные постановления, так и сам закон о массовых мероприятиях в Беларуси. Запрет пикета чиновниками нарушает права человека. О чем не раз говорилось в ответах Комитета по правам человека на жалобы из Барановичей. Чиновникам советовали изменить законы. Но закон "О массовых мероприятиях" власти менять не хотят, говорит Сергей Говша.


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