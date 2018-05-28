Порошенко: Мы воспользуемся Javelin в случае провокаций 4 28.05.2018, 15:49

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ВСУ будет использовать противотанковые ракетные комплексы в случае наступления боевиков.

Вооруженные силы Украины будут использовать противотанковые ракетные комплексы Javelin исключительно в случае провокаций боевиков на Донбассе, заявил 28 мая в Twitter украинский президент Петр Порошенко, сообщает "Гордон".

"Противотанковый ракетный комплекс Javelin, который Украина получила от США, работает по принципу "выстрелил – забыл". Но ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", – написал глава государства.

Протитанковий ракетний комплекс "Джавелін", який Україна отримала від США, працює за принципом "вистрілив-забув".

Але ЗСУ будуть використовувати "Джавеліни" виключно у разі провокацій чи розгортання наступу бойовиків, підконтрольких Кремлю.#НоваАрмія pic.twitter.com/9lWqSy56mP — Петро Порошенко (@poroshenko) 28 мая 2018 г.

22 мая в Украине впервые испытали Javelin. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что оружие успешно поразило все цели.