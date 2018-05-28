Что смотреть этим летом: Пять самых интригующих сериалов 28.05.2018, 15:48

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Фото: Emerson Miller

Один из сериалов — экранизация произведения легендарного Стивена Кинга.

Список из пяти самых интригующих сериалов, выход которых намечен на лето, для «Нового времени» составил участник группы «Танок на Майдані Конго» Фоззи Фоззи.

1. «Патрик Мелроуз» (Showtime)

5 эпизодов, с 12 мая

Начнем с мини-сериала, стартовавшего на стыке сезонов. «Патрик Мелроуз» повествует о нелегкой судьбе одноименного британского аристократа — наркомана, плейбоя и наследника аристократической фамилии. Пять эпизодов основаны на пяти романах Эдварда Сент-Обина. Такой подход не может не вызывать уважения — могли бы и на пять сезонов размахнуться, но вместо этого выдали на-гора концентрат имени Бенедикта Камбербэтча, сыгравшего главную роль.

Наш герой пытается справиться со скелетами в семейном шкафу — тяжелое детство и сложные отношения с родителями прилагаются. Камбербэтч хорош. Похоже, он задумал этот проект под себя, и ему здесь есть где развернуться. Не роль, а мечта актера.

2. «Поза» (FX)

8 эпизодов, с 3 июня

Погружение в недавний Нью-Йорк — ранее на этой поляне плотно потоптались НВО с Винилом и Двойкой, теперь же за дело взялся Райан Мерфи. Создатель антологий «Американская история ужасов», «Американская история преступлений» и «Вражда» (последняя заслуживает внимания, кстати) взялся за сериал о культурной жизни Манхэттена старых добрых восьмидесятых.

Нам обещают мюзикл из жизни богемы — танцы, музыка и литература сольются воедино, сплетясь в вычурном фейерверке.

3. «Йеллоустоун» (Paramount Network)

10 эпизодов, с 20 июня

После мини-сериала «Хэтфилды и Маккои» Кевин Костнер снова возвращается в седло, чтобы сыграть главную роль в нео-вестерне Йеллоустоун. Наше время, крупный ранчер Джон Даттон и его семья отбиваются от многочисленных желающих урвать их землю, прилегающую к знаменитому Йеллоустоунскому национальному парку — классический американский сюжет в современном сеттинге, который, впрочем, можно легко испортить банальным подходом.

В касте стоит отметить Келли Райлли (Шерлок Холмс. Игра теней, второй Настоящий детектив) и Уэса Бентли (парнишка-пушер из Красоты по‑американски). Американская пресса трясется в предпремьерном экстазе, но фигура шоураннера (Тейлор Шеридан) и трейлер намекают на то, что пока нам могут гарантировать только красивейшие пейзажи и Кевина Костнера в ковбойской шляпе, а этого может оказаться мало.

4. «Острые предметы» (НВО)

8 эпизодов, с 8 июля

Выход экранизации одноименного бестселлера Гиллиан Флинн несколько раз переносили, но на этот раз дата премьеры получена, и можно спокойно греть кресло в ожидании крепкой драмы. Что нам грозит — журналистка выходит из психиатрической клиники и возвращается в родной городок, чтобы тут же столкнуться с призраками прошлого и серией убийств маленьких девочек, которые ей предстоит расследовать.

В главной роли — Эми Адамс, а в режиссерском кресле — Жан-Марк Валле, чьи акции после Большой маленькой лжи в большой цене. Все это вкупе с репутацией НВО способствует усиленному слюноотделению — это будет женский детектив, настоянный на хорошей литоснове, который понравится и мужской аудитории. Интересный факт — шоураннером Острых предметов является Марти Ноксон, создавшая в свое время сериал Баффи — истребительница вампиров, в одном эпизоде которого на заре карьеры снималась Эми Адамс.

5. Касл-Рок (Hulu)

10 эпизодов, 25 июля

Несть числа экранизациям Стивена Кинга и несть числа провалам оных — фильмы и сериалы, поставленные по его книгам, обычно проигрывают, оставляя редкие исключения подтверждением правила. Но в данном случае речь идет о принципиально новом продукте — на этот раз решено смешать свежий коктейль из старых выдержанных напитков, герои различных произведений Кинга встретятся в придуманном писателем городке Касл-Рок, так что намечается всем кроссоверам мэшап.

Несколько тревожит отсутствие звезд, равно как и наличие в списке продюсеров Джей Джей Абрамса — этот парень, похоже, не знает слова “нет”. Пока никакой ясности с сюжетной фабулой не наблюдается — нас водят вокруг да около, интригуя без подробностей, но концепция интересна (я как раз перечитал Нужные вещи с Противостоянием, они по‑прежнему искрят).

Таков расклад по состоянию дел на сегодня, но уже завтра могут появиться новые сериалы: время уплотняется, и для раскрутки продукта уже не нужно полгода анонсов.