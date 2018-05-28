Брестчане готовят новую акцию против аккумуляторного завода 1 28.05.2018, 15:59

Фото: Реальный Брест

Митинг пройдет на площади, где противники завода каждое воскресенье кормят голубей.

В Брестский горисполком 25 мая подана очередная заявка на проведение в городе митинга против аккумуляторного завода «АйПауэр». Авторы обращения – три жителя города Бреста. В соответствии с законом «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» они просят власти дать разрешение на проведение митинга на площади Ленина, пишет «Брестская газета».

«Цель массового мероприятия – выражение протеста против завода свинцово-кислотных аккумуляторных батарей «АйПауэр», который строится вопреки мнению жителей города Бреста и Брестского района», — говорится в заявлении.

Планируемое количество участников – 500 человек.

Напомним, начиная с марта горожане и жители региона регулярно выходят на площадь Ленина покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода. Первое время в завуалированных акция протеста принимали участие до 150-200 человек, но после Дня Воли их количество существенно снизилось. Некоторых вышедших на площадь за это привлекли к административной ответственности, других вызывали в милицию для дачи пояснений и профилактической беседы о недопустимости нарушения законодательства о массовых мероприятиях.

В конце апреля в парке воинов-интернационалистов в Бресте прошел разрешенный властями митинг «Брестчанки против свинца». Участие в нем приняли порядка 2 000 человек. Добились проведения мероприятия четыре жительницы Бреста и района.

Аналогичное заявление 15 марта подавали в горисполком активисты-мужчины, однако власти им отказали.

Со дня на день ожидают ответа от властей четыре жителя Бреста и района, которые 14 мая подали в горисполком заявление на проведение в городе демонстрации и митинга под общим названием «Марша против свинца».