«18 человек с битами и арматурой набросились на спокойно сидевших ребят» 3 28.05.2018, 16:12

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Фото из соцсетей

Стали известны подробности массовой драки под Лунинцем.

«Когда эта толпа бежала, тряслись стены дома», - мама одного из парней, пострадавших в массовой драке под Лунинцем, рассказала «Медиа-Полесье» подробности инцидента.

Сын Жанны Дмитриевны живёт в Минске, но в Дребск к бабушке и друзьям приезжает часто. Так было и на этот раз. Иван приехал вместе с двумя столичными друзьями. Они в деревне не впервые, им нравилась сельская тишина и спокойствие. После случившегося молодые люди в шоке. Один из них сказал: - Я таких зверей в жизни не видел…

Со слов мамы, трое минчан, погибший парень-моряк из Мурманска, а также его знакомый и ещё пару местных жителей сидели на речке никого не трогая.

В какой-то момент отдыхавшие горожане в пустующем доме вызвали «подкрепление», лунинчане на машинах, бусе стали направляться к сидевшим у реки.

- 18 человек. С битами, арматурой набросились на спокойно сидевших ребят, - рассказывает услышанное от сына Жанна Дмитриевна. - Когда эта толпа бежала, тряслись стены дома.

От доносившихся с речки криков, «рeва» многие местные до сих пор не могут прийти в себя.

- Вы только представьте, чтобы спастись, они бежали в воду, - делится женщина.

- У сына избита вся голова, у другого парня – переломаны рeбра. Один – погиб.

Именно сын женщины вызвал скорую и милицию. До вечера пробыл в отделении, а сейчас вернулся в Минск, чтобы снять побои.

Со слов Жанны Дмитриевны, после случившегося ночью в деревню приехали родственники лунинецких парней, чтобы «замести следы».

- Меня удивляет, как на теле погибшего не было видимых признаков насильственной смерти? Он же был в этой компании, есть масса свидетелей.

Почему компания набросилась на отдыхавших на берегу ребят, мама не знает. Одно из предположений матери – те находились под воздействием наркотических веществ.

Напомним, как сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, 7 мая в 14.45 в д.Дребск, в 200 метрах от реки Цна без видимых признаков насильственной смерти был обнаружен труп гражданина Российской Федерации 1986 года рождения. По факту обнаружения трупа Лунинецким райотделом Следственного Комитета проводится проверка, с целью установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. До этого, в ночь на 27 мая, на берегу реки Цна в деревне завязалась массовая драка. Лунинецким райотделом СК по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 УК Республики Беларусь («Хулиганство»). Все обстоятельства выясняются.

Дмитрий Иванюк отметил, что задержано 12 человек.

Со слов официального представителя УСК по Брестской области, то, находились ли лунинчане под воздействием наркотических веществ, станет ясно после получения результатов соответствующих исследований.