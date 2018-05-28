Литовский эксперт: Думаю, в Беларуси могут начаться широкомасштабные протесты 8 28.05.2018, 16:16

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Витаутас Бруверис

Белорусский режим пилит сук, на котором сидит.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный литовский политический аналитик Витаутас Бруверис, комментируя вероятности новой «волны» революций на постсоветском пространстве.

«Если в Беларуси начнутся широкомасштабные протесты, уже не контролируемые властью процессы снизу, то это будет в первую очередь социальный протест. Даже в Украине Майдан сначала был по сути социальным протестом против окончательно обнаглевшей клептократии. Я не приветствую высказывания о Беларуси, которые слышны в Литве, когда некоторые говорят: «забудьте о белорусах, ничего там никогда не произойдет, надеяться не на что». Я не согласен с этим.

Думаю, что белорусский режим, как и любой другой авторитарный клептократический режим, с успехом движется в сторону того, чтобы окончательно подпилить сук, на котором он сидит. То есть создает ситуацию, когда на улицы выйдут наиболее уязвимые слои общества, которые больше других страдают от происходящих процессов. Я думаю, этот процесс идет. И нужно иметь в виду, что революция будет успешной при внутреннем расколе элиты. Если так можно называть эту клептократию. Наверху должны произойти определенные процессы, дезинтеграция, начаться конкуренция, подковерная борьба, что отразилось бы на уличных протестах. Происходят ли подобные процессы в верхушке власти Беларуси, я пока не знаю. Здесь, наверное, нужно задавать вопросы спецслужбам не только Литвы, но и других стран. Но мы не можем исключать, что там может начаться движение», - сказал Бруверис.

По мнению эксперта, автократические режимы «могут рушиться как карточные домики».

«Я всегда очень просто представлял карту Восточного партнерства. Есть страны, которые пытаются продвигаться вперед, и есть страны в ближайшей перспективе потерянные. Армения, Беларусь и Азербайджан в этом плане основные. Но не стоит списывать со счетов ни одну из стран и заранее объявлять какое-либо общество безнадежным – это еще один урок. Оказалось, что автократические режимы, хоть со стороны и могут выглядеть сильными и уверенными, на самом деле могут оказаться карточными домиками, протухшими», - уверен эксперт.

Относительно отношений белорусского диктатора с Западом Витаутас Бруверис говорит, что «ситуация ничего по существу нового собой не представляет».

«Лукашенко всегда, извините за неполитологичесий термин, применял принцип «развести лохов». Он всегда что-то имитировал для Запада. Например, что он между двух полюсов, поэтому пытается показать себя самостоятельным игроком. В этом нет ничего нового. Путин – вот его реальная компания, а Запад он водит за нос. Лукашенко вновь очень нужны деньги, но России нужно содержать и другие проекты – Крым, Донбасс, Сирия. И каким бы Лукашенко не был вассалом, его нельзя постоянно кормить. Поэтому ему нужны деньги «богатого Запада»».