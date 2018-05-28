Польские работодатели все выше ценят работников из-за восточной границы 28.05.2018, 16:11

1,450

Фото: egospodarka.pl

Период, когда иностранцам платили меньше, ушел в прошлое.

«Каждый четвертый польский работодатель готов платить украинскому работнику больше, чем поляку», - утверждают эксперты компании Personnel Service, со ссылкой на исследование «Барометр экономической миграции – 1 полугодие 2018 года». Как передает «Радио Польша», по результатам исследования, такого мнения придерживаются 24% польских работодателей. Во втором полугодии 2017 года так считали 16% работодателей.

«Уже некоторое время зарплаты поляков и украинцев почти равны. Период, когда украинским работникам платили меньше, ушел в прошлое. Это связано с тем, что растет спрос на работников из Украины, в связи с чем работодатели вынуждены предлагать им более выгодные условия, приближенные к условиям, предлагаемым полякам», - считает глава Personnel Service Кшиштоф Инглот.

«Все чаще, помимо зарплаты, работодатели предлагают украинцам дополнительные привилегии в виде предоставления жилья, оплаты интернета или транспорта до места работы», - отмечает он.

Согласно результатам исследования, 42% польских работодателей положительно относится к работникам из Украины. Нейтральное отношение декларируют 44% опрошенных.