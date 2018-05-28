У колясочника из Гомеля, против которого ополчились соседи, появился подъемник 2 28.05.2018, 16:42

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Архивное фото kp.by

Соседи выступали против установки подъемника в подъезде.

Несмотря на протесты соседей, для инвалида-колясочника Андрея Антоненко из Гомеля все же установили электрический подъемник, сообщает tut.by. Уже сегодня Андрей с его помощью вышел из дома.

Напомним, что 27-летний парень и его семья несколько лет добивались установки подъемника, который бы помог инвалиду-колясочнику попасть на улицу, пишет the-village.me.

Сначала этому препятствовали чиновники, которые ссылались на то, что парень зарегистрирован в другой квартире, а следовательно, подъемник ему полагается лишь по месту прописки. Но после визита Андрея к мэру города проблема сдвинулась с мертвой точки.

Затем взбунтовались соседи, которые на собрании ЖСПК почти единогласно высказались против его установки. Писатель Саша Филипенко даже написал по этому поводу колонку для The Village Беларусь, где предложил установить в Гомеле «мемориал человеческой мерзости».

В итоге в конфликт вмешался председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, а администрация Железнодорожного района провела собрание жильцов дома, на котором специалисты убеждали жильцов, что подъемник не создаст трудностей. В конце концов мама Андрея вместе с замглавы администрации и председателем товарищества обошли все квартиры: из 118 принявших участие в голосовании собственников «за» высказались 79 человек, что и позволило решить вопрос.

Мать Андрея заметила, что они уже использовали подъемник и он никому не мешает, не создает проблем и она надеяться, что жильцы дома в этом убедились. Также Тамара Антоненко считает, что вся история с проволочками того не стоила, она постарается это забыть и жить дальше на позитиве.