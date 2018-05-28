Стали известны все возможные соперники БАТЭ в Лиге Чемпионов 28.05.2018, 16:20

1,023

Фото: fcbate.by

Среди возможных соперников по второму раунду значатся именитые соперники.

Борисовчане начнут квалификация со второго раунда, где попадут в корзину сеянных. Среди возможных соперников по второму раунду значатся «Црвена Звезда», «Русенборг», «Клуж», пишет «Трибуна».

В третьем раунде квалификации БАТЭ пока находится в корзине несеянных. Однако может стать сеянным, в случае вылета более рейтинговых соперников в предыдущих раундах. Возможные соперники по третьему раунду: «Селтик», «Лудогорец», «Зальцбург», АПОЭЛ, «Легия», «Астана».

В четвертом раунде квалификации БАТЭ, скорее всего, будет несеянным.

Жеребьевка первого и второго раундов пройдет 19 июня.