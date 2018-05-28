Кто же воюет в Сирии? Александр Гольц

28.05.2018, 16:28

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Александр Гольц

Фото: RFE/RL

Гибель российских военных проливает свет на то, как именно Россия воюет в Сирии.

Российское военное ведомство сообщило о новых потерях среди военнослужащих, отправленных в Сирию. По данным Минобороны, в бою под Дейр-эз-Зором погибли четыре человека, служившие в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцированной в Забайкалье. Согласно официальной версии, расположение артиллерийской батареи сирийских правительственных войск было атаковано в ночь на 23 мая несколькими мобильными группами боевиков. Военное ведомство заявило, что рассматривает две версии. По одной, батарея была атакована недобитыми террористами из ИГИЛ.

По другой, удар нанесли представители так называемой умеренной оппозиции, специально переброшенные с контролируемой американцами базы. Что позволяет в очередной раз обвинить США в поддержке террористов.

Самое же главное: гибель наших военных проливает свет на то, как именно Россия воюет в Сирии. Еще в декабре прошлого года Владимир Путин в третий раз объявил о победе над террористами в Сирии и выводе, за некоторым исключением, военной группировки из страны. На сей раз так же сообщено, что Москва сохранит две свои базы и некоторый «ограниченный» контингент.

Из дальнейших сообщений стало ясно, что в Сирии остается и продолжает воевать авиационная группировка. Именно российские самолеты, утюжившие пригороды Дамаска, обеспечили последние победы правительственных сил. Батальоны нашей военной полиции обеспечивают порядок в освобожденных районах. Российские саперы наводили переправы через Евфрат. Но теперь выясняется, что наши военные непосредственно участвуют в наземных боях.

Согласно версии Минобороны, в ходе боя два российских военных советника, управлявшие огнем, погибли на месте, еще пять российских военнослужащих были ранены. Их привезли в военный госпиталь в Москве. Однако двое, несмотря на усилия врачей, скончались.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве приводит детали ночного боя. Вечером накануне нападения «сирийские боевые расчеты артиллерийской батареи были свернуты, а личный состав за исключением военнослужащих, оставленных охранять периметр, отправился отдыхать». В результате, когда расположение батареи было с нескольких направлений атаковано десятком джипов с установленным на них тяжелым вооружением (скорее всего минометами и установками залпового огня), сирийцы предпочли «выйти из-под огня», попросту говоря сбежали. Российские военные «приняли командование на себя, в короткие сроки развернули артиллерию и открыли ответный огонь».

Эта версия вызывает немало вопросов. Источник «Коммерсанта» утверждает, что в сирийской батарее находилось около десятка советников. И вот этому десятку под обстрелом с нескольких направлений удалось «взять командование на себя», «развернуть артиллерию» и «открыть ответный огонь». Не просто ответный огонь, а, как восторженно пишут «Известия», обеспечить «огневую завесу» — неподвижный заградительный огонь. Невозможно представить, чтобы все это сделали десять военнослужащих. Обращает на себя внимание и то, что среди погибших военных — сержанты. Конечно, младшие командиры никакими советниками быть не могут. Никогда в советские времена они не входили в контингенты советников. Потому что им не положено кого-то учить. Им положено воевать самим. И, конечно, чтобы воевать эффективно и успешно, их должно быть не десять человек.

Таким образом, с достаточной степенью вероятности можно предположить, что «сирийская» батарея была в значительной части укомплектована россиянами — как военнослужащими, так наемниками из «группы Вагнера» (СМИ сообщают о гибели двух «вагнеровцев» в произошедшем бою).

Отметим также, что бой случился в провинции, где некоторое время сирийские правительственные войска одерживали победы, на которые явно не были способны сами. В частности, были организованы глубокие операции с выдвижением частей в тыл противника. Уже тогда высказывались предположения, что в боевых действиях принимают части с иной подготовкой, нежели части правительственной армии. В феврале именно в этой провинции американцы разгромили большую группу вагнеровцев. Таким образом не исключено, что контингенты россиян (как военнослужащих, так и «вагнеровцев») втягиваются в новый этап наземной войны…

Александр Гольц, «Ежедневный Журнал»