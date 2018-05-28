«Сейчас без взятки даже на работу не устроишься»4
- 28.05.2018, 16:55
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В Беларуси растет количество коррупционных преступлений.
В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев. При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в Беларуси пресекли 940 таких преступлений.
Intex-press спросила у жителей Барановичей, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».
- Сейчас без взятки даже на работу не устроишься, - делится жительница Барановичей.
- Все сидят при кормушке. Так вся система устроена, - считает молодой отец.
- Чиновники просто привыкли к безнаказанности, - говорит пенсионерка.