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«Сейчас без взятки даже на работу не устроишься»

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  • 28.05.2018, 16:55
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В Беларуси растет количество коррупционных преступлений.

В 2017 году в Беларуси за коррупцию было осуждено почти 800 чиновников и управленцев. При этом количество выявленных коррупционных преступлений продолжает увеличиваться. За январь – апрель этого года в Беларуси пресекли 940 таких преступлений.

Intex-press спросила у жителей Барановичей, почему чиновники не боятся наказания и берут откаты и «деньги в конвертах».

- Сейчас без взятки даже на работу не устроишься, - делится жительница Барановичей.

- Все сидят при кормушке. Так вся система устроена, - считает молодой отец.

- Чиновники просто привыкли к безнаказанности, - говорит пенсионерка.


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