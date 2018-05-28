Франция предоставит гражданство мигранту из Мали, который спас ребенка 3 28.05.2018, 16:52

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Фото: AFP

Мамуд Гассам станет пожарным и будет применять свои навыки в работе.

Власти Франции помогут получить гражданство страны гражданину Мали Мамуду Гассама, который, рискуя жизнью, спас в Париже ребенка от падения с четвертого этажа, сообщает "Радио Свобода".

Видео с 22-летним Гассама, который карабкается вверх по балконам, чтобы помочь маленькому ребенку, широко разошлось в социальных сетях. Героя видео в комментариях прозвали "Человеком-пауком" за продемонстрированную отвагу и ловкость.

Hero climbs up outside of Paris building to save child dangling from balcony. This guy Peter Parker as in Spiderman! Humanity still exists.



Mamoudou Gassama (22 years old from Mali) scaled 4 storeys in 30 seconds to save child dangling. Good job brother, wakanda forever! pic.twitter.com/jJavpXDAGu — ᵈᵉʷᵃ ᵏˡᵃˢᶤᵏ ᵃˡᵉˣᵃᶰᵈᵉʳ (@Dewa_Klasik) 28 мая 2018 г.

Мигранта из Мали, который приехал во Францию несколько месяцев назад, принял в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон. Он назвал его поступок "выдающимся" и пообещал, что французские власти посодействуют его легализации в стране. Макрон предложил Гассама после получения необходимых документов стать пожарным и применять свои навыки "на ежедневной основе".