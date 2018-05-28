Помятые перцы и черные бананы: Почему в магазинах такое продают? 28.05.2018, 17:32

Фото: kp.by

Некоторые продавцы предлагают товары «второй свежести» по цене вдвое меньше обычной.

«Внешне неидеальные, но не менее вкусные и полезные! И в два раза дешевле» - гласит объявление в столичном супермаркете на ул. Волгоградская. Под ним стоит коробка с помятыми и, кажется, даже подгнившими яблоками, пишет kp.by. Килограмм стоит 1 рубль 70 копеек. По соседству - красивые наливные яблочки в два раза дороже - до 3 рублей.

Подобные предложения не редкость. На прилавках супермаркета на Логойском тракте лежат «подгулявшие» яблоки за 2 рубля 40 копеек, килограмм яблок без дефектов - 3 рубля 20 копеек. В магазине на ул. Кальварийская килограмм красивых яблок - 2 рубля 59 копеек, рядом на 40 копеек дешевле лежат фрукты не такие красивые, с пятнами... Но покупатели то и дело подходят, отбирают лучшие и кладут в корзинку.

Подобные предложения не редкость. Фото: БАЗАРОВ Артем

Журналисты решили разобраться, можно ли так делать, и чего опасаться покупателям.

«Продукты с плесенью могут вызывать разные заболевания»

Магазины часто предлагают не совсем свежие овощи и фрукты по сниженной цене.

- Они бывают или немного побитые, или переспелые - смотря какой фрукт, - рассказали в одном из магазинов. - Там ведь не совсем гнилые овощи и фрукты - такие обязательно выбрасываются. На все фрукты и овощи у нас есть сертификат качества, но когда они долго лежат, могут появиться вмятины, и мы не можем продавать их по полной цене. Тогда делаем скидку. Есть правила, по которым мы можем так делать. Вы можете посмотреть и пощупать товар и, если подходит, взять. Люди часто такие овощи-фрукты берут, особенно яблоки.

Как оказалось, подгнивших товаров на прилавках не должно быть, но дефекты допускаются.

Фото: ДМИТРИЙ ЛАСЬКО

В магазине в районе площади Победы замечаем бананы с почерневшей шкуркой. Стоят они столько же, сколько и желтые - 2 рубля 63 копейки.

- Если кожура банана сверху немного почерневшая - это неопасно, внутри он хороший. Плохие мы выбрасываем, - объясняет продавец.

Фото таких «спецпредложений» нередко попадает в интернет, и под ними всегда разгорается дискуссия: законно ли это? И не опасно ли покупать такие товары?

Практически все фрукты и овощи делятся на товарные сорта.

Фото: ОЛЬГА ШИЛАК

- По общим санитарно-эпидемиологическими требованиям, на торговых объектах запрещается обращение фруктов и овощей загнивших, испорченных, проросших или с нарушением целостности кожуры, - объясняет врач-гигиенист отделения гигиены питания Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Анна Новикова. - При выявлении таких фактов выносятся предписания об их изъятии. Проводится мониторинг и оценка по обращениям граждан: на объект выезжают специалисты центров гигиены и эпидемиологии и проверяют факты нарушения.

- А последствия от употребления таких продуктов могут быть?

- Повреждение упаковки, неправильное хранение, несоблюдение сроков годности могут привести к образованию плесени на продуктах. Она не только портит внешний вид, но зачастую содержит опасные для человека вещества - микотоксины. Попадая в организм, они могут вызывать разные заболевания - как хронические, так и быстро развивающиеся опасные.

Чем ниже товарный сорт, тем больше «дефектов» допускается на овощах и фруктах.

Фото: БАЗАРОВ Артем

«Для товаров второго сорта допускаются легкие дефекты»

Как оказалось, подгнивших товаров на прилавках не должно быть, но дефекты допускаются:

- Реализуемые овощи и фрукты должны быть свежими и чистыми, с привлекательным внешним видом и без механических повреждений, - говорит доцент кафедры товароведения продовольственных товаров БГЭУ Мария Зенькова.- Но практически все фрукты и овощи делятся на товарные сорта. Они показывают качества по потребительским свойствам: внешний вид, запах, вкус, наличие дефектов, размер… Чем выше товарный сорт, тем более привлекательным должен быть товар. Чем ниже, тем больше «дефектов» допускается на овощах и фруктах. Это прописано в нормативных правовых актах - стандартах на товар. Например, легкие дефекты, такие как потертости, коричневые пятна от механического нажима во время транспортировки, для высшего сорта яблок не допускаются. А для второго сорта - вполне. Там могут быть пятнышки площадью 1 см2 - это как верхняя часть указательного пальца. Нет документа, запрещающего реализацию фруктов-овощей ниже какого-то сорта. Но запрещается продажа подгнивших и заплесневевших овощей-фруктов, с серьезными повреждениями. Размещение таких товаров в магазинах - это грубое нарушение. Даже хранить такие товары рядом с фруктами и овощами, не имеющими дефектов, нельзя!

Повреждение упаковки, неправильное хранение, несоблюдение сроков годности могут привести к образованию плесени на продуктах.

Фото: ОЛЬГА ШИЛАК

В зависимости от товарного сорта формируется и цена.

- Товары высшего сорта будут стоить дороже, чем первого или второго, - объясняет Мария Зенькова. - Перед реализацией все фрукты и овощи должны проходить товарную предреализационную обработку. И те, что имеют повреждения и не соответствуют качеству, относятся к браку и утилизируются. Следит за этим специальный сотрудник, товаровед, который визуально проверяет товар перед тем, как выложить на прилавок.