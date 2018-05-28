За Царя! За Отечество! За правду! 1 Николай Травкин

28.05.2018, 16:58

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Николай Травкин

Приживаются семена ура-патриотической ахинеи.

К вечеру разыгралась тяга к прекрасному — мочи нет терпеть!

Залудил ещё стаканчик водяры и пошёл в Третьяковку. Его ещё тогда — в 4-м классе учился в Воронежской области — когда учительница рассказывала про репродукцию «Иван Грозный убивает своего сына», мучили сомнения.

Ну, как же так? Ну, не может папаня сыночка свово, кровиночку родную, насмерть умертвить! Ладно ещё по пьяни отмудохает до полусмерти, но чтобы так, совсем …

А в позапрошлом году послушал умного губернатора Потомского из Орловской области и глаза раскрылись. Оказывается занемог по дороге в Санкт-Петербург сынуля, а пирамидона нигде рядом не оказалось и умер. Уж так Иван Грозный горевал, так горевал, что ему даже на месте кончины сынка в Орле памятник Потомский соорудил. Чтобы помнили!

И вот именно эта лживая картина Ильи Репина на глаза и попала. Кровь мало, что молодая, но и наскрозь патриотизмом насыщена, вот и взыграла. Решил положить конец искажению истории — хватит порочить имя лучшего царя России (ну, разумеется нынешний не в счёт!).

Схватил железную стойку и рассобачил стекло вместе с творением великого художника…

А чего вы ждали? Думали, что Медынские, Поклонские, Потомские и тьма им подобных так просто, в воздухе свою ура-патриотическую ахинею растворяют? Нет, семена приживаются. Вот и первые всходы пошли, как вчера в Третьяковской галерее.

Николай Травкин, «Эхо Москвы»