Вместо «Бульбаш-холла»: возле Куропат открывают ресторан «Поедем, поедим» 1 28.05.2018, 17:15

Фото: «Радыё Свабода»

В 50 метрах от урочища будет ресторан, сауна и баня.

В комплексе зданий, который ранее получил название «Бульбаш-холл» и принадлежит компании «БелРестИнвест», в конце недели должен открыться ресторан «Поедем, поедим».

В ресторане, где побывал корреспондент «Свабоды», полным ходом идет подготовка к открытию, хотя ни на здании, ни на ограде нет никаких вывесок и информации.

В зале уже готов интерьер, стоят столы и скамейки, музыкальная аппаратура. Расставляют бутылки со спиртными напитками. Возле барной стойки огромная реклама водки «Бульбаш».

Администратор ресторана Виталия сказала журналистам, что весь зал рассчитан примерно на 300 посетителей. К осени планируется открыть баню и сауну.

Других сведений в администрации не сообщили, предлагая дождаться открытия в пятницу.

После того, как корреспондент вышел из зала ресторана, неизвестный, который не представился, с угрозами потребовал удалить с телефона фотографии, сделанные изнутри и снаружи помещения. Мол, это частная территория.

Еще одна женщина, которая не представилась, выразила недовольство сообщениями в СМИ о развлекательном комплексе - тем, что журналисты «пишут о танцах на костях».

Минрайисполком: «Лицензию получили, все документы оформлены»

Руководитель отдела торговли Минского райисполкома Татьяна Иванова подтвердила корреспонденту, что на территории комплекса будет ресторан «Поедем, поедим».

«Они уже давно включены в торговый реестр, но не могу сказать, когда собираются открыться. Они лицензию получили, все документы оформлены », - сказала Татьяна Иванова.

«Сауна и баня ни в какие реестры не включены, включен только объект общественного питания», - сказала Татьяна Иванова.

Владелец комплекса: «Почему вас возмущает ООО "Бульбаш"»

Комплекс принадлежит компании «БелРестИнвест». Поговорить с ее директором Андреем Ярмоленковым не удалось.

«Все официально. Читайте на сайтах, реклама есть, - сказал он журналистам по телефону. - Возле леса находится Bigzz, и что? Сделайте там интервью. А почему вас возмущает ООО "Бульбаш", я не понимаю? »

В декабре 2017 Ермоленков подтвердил «Белсату», что является собственником «объекта на 51-м километре», который он сдает в аренду предприятию ООО «Анисбел». Глава «Анисбела», который обладает маленьким баром и магазином фруктов в Минске, заявила журналистам, что ничего не слышала об объекте на 51-м км МКАД.

Ранее интернет-страница будущего «Бульбаш-холла» появилась на сайте холдинга «Наша ресторанная группа» ( «Белнаватэкс групп»), обладающей среди прочего роскошными минскими ресторанами «Гранд Кушавель» и The View.

«Мы на сегодня никакого отношения к этому не имеем и комментариев не даем», - сказал в январе 2018 директор холдинга Игорь Воробьев.

Как возник развлекательный комплекс возле Куропат

Стройка развлекательного комплекса «Бульбаш-холл» в охранной зоне урочища Куропаты, 50 метров от мемориала, началась в 2012 году.

После обращений общественности, государственные учреждения обнаружили нарушения при строительстве и оно было прекращено. Однако в 2015 году Министерство культуры сократило охранную зону Куропат со 120 до 50 метров, и «Бульбаш-холл» попал в зону регулируемой застройки, где строить можно с учетом определенных нюансов.

Протесты общественности, обращения в суд и прокуратуру результата не дали. Позже сообщалось, что «Бульбаш-холл» сменил название на «Банкет-холл». Но ресторанно-развлекательный комплекс возле Куропат так и не открылся.

Основное о Куропатах

Общественность предлагала государству выкупить комплекс и передать его на баланс Белорусского союза художников «для творческой деятельности в интересах Куропат». А также «сесть за круглый стол с владельцами этого объекта и подумать, разобраться, как это сделать, чтобы и бизнес сохранить, и не нарушать моральные нормы, которые там должны быть сохранены».

16 февраля 2017 года, общественность начала защиту Куропат против строительства бизнес-центра частным предприятием. Строительная площадка расположилась в нескольких десятках метров от Куропатских крестов, на площади, которая входила в охранную зону Куропат. Этот кусок земли Мингорисполком продал предпринимателям, сократив границы охранной зоны урочища.

Противостояние строителей и общественности длилось более месяца и завершилась победой последних: предприятие отказалось от строительства. Но многих из защитников задержали, судили и оштрафовали.