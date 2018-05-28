Победа: Профсоюз РЭП помог работнику получить деньги за 1000 неоплаченных часов 28.05.2018, 17:10

Тем не менее, проблемы с оплатой труда на ферме «Мижевичи» продолжатся.

Работник фермы Владимир Евтухо взыскал недоплату за 1000 переработанных часов в 2017 году, но почасовая оплата за апрель снова не достигает минимальной зарплаты, сообщает praca-by.info.

Владимир Евтухо, член профсоюза РЭП, работает ночным скотником на ферме в КСУП «Мижевичи». В его обязанности входит кормежка, уборка навоза, прием отела у коров.

В апреле этого года с помощью профсоюза РЭП он взыскал деньги за 1000 переработанных часов в 2017 году: судья Наталья Радионик Слонимского районного суда обязала нанимателя выплатить 2021 рубль.

Однако в том же месяце, уже после решения суда, почасовая оплата колхозника снова составила 52 рубля за 160 отработанных часов – ниже минимальной зарплаты.

– Мне выплатили ровно две тысячи рублей за переработку. Но это ведь не все сумма: за переработку полагается двойная плата в выходные дни плюс до 20 процентов за ночную работу. А зарплату мне ведь не вернули. Остались также неоплаченными 157 рублей за услуги адвоката, –рассказал Владимир Евхуто.

Условия работы и оплата остались неизменными:

– Я выполняю тот же объем работы, что и раньше. Нужно раздавать корма коровам, за ночь приходится полторы тонны перевернуть, так мне говорят: это ваши обязанности. И не начисляют ни копейки. Такая же ситуация и с удалением навоза: доярка чистит одну группу коров (50 голов) – получает 22 рубля. А я всю ферму чищу – получаю те же 22 рубля. Делаешь работу за одного, за двух, за трех – получаешь одну и ту же сумму. И расценок никаких нет – как ходить на ту работу? – растерян Владимир Евтухо.

На достойную оплату труда, по словам работника, рассчитывать не приходится:

– В апреле я отработал 160 часов – без выходных, без проходных. Почасовая оплата за месяц составила 52 рубля. Не получил даже минимальную зарплату! Другой работник в апреле 10 дней по договору пас коров – получил 26 рублей. Отработай он целый месяц – получил бы 66 рублей: это разве зарплата?

Юрист профсоюза РЭП Юрий Беляков утверждает, что руководство хозяйства, отказываясь достойно оплачивать труд работников, выбрало неправильную линию поведения:

– Работников в хозяйстве нет. Евтухо они не уволят, потому что тогда руководству придется, как говорится, «раздеваться и работать». Что в данном случае означает – грести навоз.

Юрий Беляков рассказал о стратегии защиты прав работника:

– Я подготовил необходимые заявления в контролирующие организации; если это не поможет, то напишем исковое заявление в суд. Не должно быть неоплачиваемой работы! Если человек что-то делает – ему должны платить!