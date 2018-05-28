Видеофакт: В Украине установили рекорд по вместимости Запорожца 28.05.2018, 17:45

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Ни один пассажир не пострадал.

В Запорожье установили рекорд по пассажировместимости автомобиля Запорожец - 968м: в салоне разместились 17 человек.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

За два предыдущих года во время фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово усевшись в салоне малолитражки. Так, в 2016-м году в Запорожец поместились 13 человек, а в 2017-м - 14.

На этот раз запорожцам удалось побить собственные рекорды - в салон Запорожца-968м, прозванного "народным", уместилось 17 человек, среди которых мужчины, женщины и несколько подростков.

Отмечают, что в салоне машины было трудно дышать, но никто не пострадал. Водитель машины сказал, что "мог бы даже поехать, если бы один из пассажиров подвинул ногу".