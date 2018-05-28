В Беларуси хотят начать выпускать «салфетоноски» 5 28.05.2018, 18:08

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По сути, это коробка с запасом чистых носков на 7 дней.

ОАО «Брестский чулочный комбинат» собирает на краудфандинговой платформе Ulej деньги на производство нового продукта под названием «шкарпэтнiцы» — салфетниц для носков. Для этого необходимо 2 011 рублей, пишет the-village.me.

«Шкарпэтнiцы» получили свое название благодаря способу извлечения носков из коробки — он напоминает вынимание салфеток. По сути, это коробка с запасом чистых носков на 7 дней.

Линия салфетоносков будет представлена в двух вариантах «салфетницы»: из натурального дерева и картона. Внутри находятся мужские носки 25, 27, 29 размеров черного цвета без рисунка.

Все желающие первыми опробовать Fresh Socks уже могут оставить заявку на платформе «Улей».

Напомним, что Брестский чулочный комбинат уже выпускал «носки в банке» для мужчин и женщин.