Активист РЭП из Могилева: «Дело профсоюзов» лишь усугубляет ситуацию на рынке труда 2 28.05.2018, 18:01

Могилевские власти запретили пикет в поддержку профсоюзных лидеров Беларуси.

Правовой инспектор независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности в Могилеве Алексей Евгенов считает это показателем того, что чиновники не владеют ситуацией, сообщает могилевская «Весна».

Пикеты в поддержку лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича и главного бухгалтера организации Игоря Комлика, которых государство обвиняет в «уклонении от уплаты налогов», должны были пройти по всей стране, в том числе и в Могилеве. Соответствующую заявку местные члены профсоюза подали около недели назад.

Однако горисполком в очередной раз отказал:

— В качестве причин отказа указываются отсутствие оплачиваемых договоров и неподходящее место проведения пикета — около горисполкома. Этим решением власти Могилева показали, что не владеют ситуацией в сфере трудоустройства и справедливой оплаты труда. Устранение лидеров профсоюза Федынича и Комлика лишь усугубляет создавшуюся ситуацию на рынке труда. Когда люди сами без всяких разрешений выйдут на улицы, переговоры вести будет не с кем, — прокомментировал отказ властей правовой инспектор РЭП Алексей Евгенов.

Пикеты солидарности должны пройти по всей Беларуси с 30 мая по 1 июня под лозунгами «Остановить преследование независимых профсоюзов в Беларуси!» и «Прекратить уголовное дело против Геннадия Федынича и Игоря Комлика!».

В отношении двух лидеров профсоюза начато уголовное дело за неуплату налогов. Правозащитники признают преследование РЭП властями политически мотивированным.