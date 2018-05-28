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FT: США вынуждают Китай заключить долгосрочные контракты на импорт энергоресурсов

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  • 28.05.2018, 18:35

Американские власти пытаются сократить двусторонний торговый дефицит.

США добиваются от Китая подписания долгосрочных контрактов на импорт американских сельхозтоваров и энергоресурсов. Об этом пишет Financial Times.

Как стало известно, таким образом американские власти пытаются сократить двусторонний торговый дефицит размером в $337 млрд.

«Но этот шаг может означать отказ китайского бизнеса от ключевых союзников США, таких как ЕС, Австралия, Бразилия и Аргентина, чей экспорт может быть затронут гамбитом президента (США) Дональда Трампа», — сообщает издание.

Как ожидается, во время поездки в Китай министр торговли США Уилбур Росс затронет тему дополнительных закупок товаров, которые Пекин на данный момент импортирует из других стран.


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