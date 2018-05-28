В Беларуси молокозавод слил в канализацию творожную сыворотку на $45 тысяч 5 28.05.2018, 18:55

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На самом предприятии пока не комментируют ситуацию.

Сотрудники Комитета госконтроля по Гродненской области проверили документы по финансово-хозяйственной деятельности одного из СПК Гродненской области и ОАО «Молочный мир». При сопоставлении документов выяснилось, что СПК отправлял творожную сыворотку на завод. Последний не смог подтвердить расходы на транспортировку сырья никакими документами, передает kp.by.

- Оперативниками было установлено, что за период с января 2015 года по май 2017 года не подтверждена транспортировка и списание из ОАО в СПК более 19 тысяч тонн творожной сыворотки на сумму свыше 90 тысяч рублей, - рассказали в управлении департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области. - Опрошенные работники цеха цельномолочной продукции указали, что непроданную творожную сыворотку они, по указанию руководства, сливали в ночное время в канализацию, а с целью списания ее с учета оформляли бестоварные накладные в адрес СПК.

Как объясняют в Госконтроле, все это происходило на фоне неполной загрузки молокоперерабатывающих предприятий Гродненского и близлежащих регионов. То есть сыворотку вполне можно было отправить на переработку. Ущерб предприятию был нанесен в размере более 90 тысяч рублей (или 45 тысяч долларов).

В отношении руководителя одного из цехов предприятия, который и отдавал приказ сливать сыворотку в канализацию, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 426 УК Республики Беларусь за превышение власти или служебных полномочий. Грозит за это лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Следствие по уголовному делу еще продолжается. На самом предприятии ситуацию практически не комментируют.

- Сливалась сыворотка? Ну, это громко сказано... За комментариями позвоните в конце недели, - сказали в руководстве предприятия.

В Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома также не прокомментировали ситуацию.

- То, что там проводится расследование, мы в курсе. О том, что сливалась творожная сыворотка, ничего не знаем, - пояснили местные чиновники.