Михаил Грабовский: Хотелось бы помогать нашим белорусским ребятам 1 28.05.2018, 19:03

Фото: euroradio.fm

Нападающий «Вегаса» выразил желание помочь в развитии белорусского хоккея.

Михаил Грабовский во время мастер-класса для юных хоккеистов из Орши выразил желание помочь в развитии белорусского хоккея.

«Мне всегда хочется заниматься тем, что нравится. Хоккей — это для меня пока №1. И №1 — это сборная Беларуси, Республика Беларусь и все, что связано с хоккеем, помимо НХЛ, так как на данный момент я там уже не играю. Но еще, кстати, с контрактом. Поэтому хотелось бы помогать нашим белорусским ребятам, чем могу. Хочется передавать свой опыт. Знаю, что для них это очень важно. И для меня важно. Если передам свой опыт кому-то другому, у меня будет чистое сердце», - цитирует Грабовского «Прессбол».