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Президент Парагвая ушел в отставку

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  • 28.05.2018, 19:01
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Орасио Картес
Фото: telegraf.com.ua

Прошение об отставке было подано сегодня.

Президент Парагвая Орасио Картес в понедельник подал прошение об отставке на имя главы национального конгресса, чтобы стать сенатором, сообщил сам Картес в социальных сетях, передает ria.ru.

"Представляю свое прошение об отставке с поста президента республики Парагвай. Чтобы продолжить служить стране в сенате, выполняя народную волю, высказанную при голосовании. Да хранит господь Парагвай", — написал Картес в своем микроблоге в Twitter.

Картес находился у власти в Парагвае с августа 2013 года. В августе текущего года он в любом случае ушел бы с поста, так как в апреле новым президентом был избран кандидат от правящей правой партии "Колорадо" Марио Абдо Бенитес. Абдо — сын секретаря Альфредо Стресснера, последнего диктатора Парагвая, правившего этой страной в 1954–1989 годах. Новый президент вступит в должность 15 августа.

По закону, после отставки Картеса в случае ее утверждения парламентом исполняющей обязанности главы государства до августа станет вице-президент Алисия Пучета.


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