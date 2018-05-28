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Гомельская журналистка в знак протеста пришла в суд с завязанным ртом

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  • 28.05.2018, 19:24

Ларису Щирякову оштрафовали за стрим на своем Facebook.

В апреле 2018 года Лариса Щирякова устроила несколько стримов с квартиры в Калинковичах, где голодали матери осужденных по статье 328 Уголовного кодекса. Журналистка делала стримы на своем Facebook. Телеканал «Белсат» опубликовал ее видео на belsat.eu.

Напомним, что участницы голодовки требовали смягчить наказание по «наркотической» статье.

В результате судья Кугейко Светлана постановила наказать журналистку за незаконное изготовление и распространение информации (ст. 22.9 КоАП РБ) штрафом в размере 40 базовых величин (Br 980).

Лариса Щирякова в суде
Лариса Щирякова (вторая слева) с участницами голодовки
Фото — facebook.com/glomazd
Судья Кугейко Светлана

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