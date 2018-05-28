Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за гибель рейса MH17 28.05.2018, 19:39

Йенс Столтенберг

Столтенберг назвал Россию одной из самых больших проблем безопасности для стран НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию взять на себя ответственность за крушение пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе. Падение лайнера стало прямым следствием агрессии России против Украины, заявил глава альянса в понедельник, 28 мая, в Варшаве, передает DW.

Столтенберг назвал "все более напористую". Россию одной из самых больших проблем безопасности для страны НАТО, отмечает агентство dpa. Россия вмешивается в демократические процессы, несет ответственность за кибератаки и показала, что готова использовать военную силу против соседа, отметил Столтенберг. По его словам, НАТО будет противостоять этим вызовам, сочетая политический диалог и военное сдерживание.

24 мая Международная следственная группа на пресс-конференции в голландском Утрехте объявила, что установка "Бук", с которой была запущена ракета, сбившая в июле 2014 года над Донбассом пассажирский самолет малайзийской авиакомпании, находилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российских вооруженных сил. Москва все годы, прошедшие после трагедии, унесшей 298 человеческих жизней, отвергает все обвинения Международной следственной группы.