Куда и почему переезжали российские бизнесмены 28.05.2018, 20:12

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Евгений Чичваркин

Фото с сайта ua.112.ua

В разное время место жительства меняли многие российские предприниматели.

28 мая СМИ сообщили о переезде Романа Абрамовича в Израиль. Ранее стало известно, что он получил отказ в продлении британской визы. В разное время место жительства меняли и другие российские предприниматели, куда и почему они переезжали — в фотогалерее РБК.

Дмитрий Рыболовлев

Фото: Lionel Cironneau / AP

Место: Монако

Причина: всегда хотел

В 2010–2011 годах акционер крупнейшего производителя калийных удобрений в России «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев продал свой пакет структурам Сулеймана Керимова за $5 млрд и переехал из Швейцарии, где проживал с 1995 года, в Монако, купив одноименный футбольный клуб и вложив в него $200 млн. О причинах выбора нового места жительства бизнесмен говорил, что всегда хотел переехать в Монако, но его жена была против, и осуществить желаемое он смог только после развода. Из преимуществ княжества Рыболовлев отмечал климат, качество жизни, инфраструктуру и географическое положение.

В 2012 году предприниматель получил гражданство Кипра, став инвестором Банка Кипра.

Михаил Гуцериев

Фото: Дмитрий Терновой

Место: Великобритания

Причина: уголовное преследование и его прекращение

В 2006 году руководителей дочерних компаний «РуссНефти» Михаила Гуцериева обвинили в добыче нефти сверх установленных лимитов и в получении сверхприбылей. В 2007 году самому Гуцериеву предъявили обвинение по делу об уклонении от уплаты налогов. В том же году предприниматель продал «РуссНефть» бизнесмену Олегу Дерипаске и в нарушение подписки о невыезде через Белоруссию и Азербайджан переехал в Лондон. В 2010 году в России приняли поправки, смягчающие наказания за экономические преступления, а с Гуцериева сняли последние обвинения. Вскоре после этого предприниматель вернулся в Россию и вернул контроль над «РуссНефтью».

Евгений Чичваркин

Фото: Наталья Ильина

Место: Великобритания

Причина: уголовное преследование

Сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин в 2008 году продал компанию структуре Александра Мамута и переехал в Великобританию. Как он рассказал позже, «Евросеть» пытались «отжать» силовики, а в отношении нескольких сотрудников компании незадолго до сделки по продаже завели уголовные дела. В федеральный розыск в России был объявлен и сам предприниматель. В 2011 году уголовное дело против него закрыли. В 2012 году Чичваркин открыл винный магазин в Лондоне Hedonism Wines — в 2017 году он вышел в прибыль.

В апреле 2018 года открылся еще один лондонский проект предпринимателя — ресторан Hide на Пикадилли.

Елена Батурина

Фото: Сергей Пятаков / «РИА Новости»

Место: Великобритания

Причина: образование дочерей

Самая богатая женщина России и жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина после отставки мужа в 2010 году начала активно заниматься бизнесом в Европе. Несмотря на то что бизнес Батуриной велся в основном в Австрии, жила она, по собственному признанию, в Англии, а объясняла это тем, что обе дочери поступили в Лондонский университет. К 2015 году в Лондон переехал и головной офис бизнеса Батуриной. В интервью Forbes Woman предпринимательница рассказала, что проект «бизнес в России» она завершила, добавив, что «никто на падающем рынке не вкладывает деньги».

Аркадий Майофис

Фото: РБК

Место: Израиль

Причина: репатриация

Создатель одной из первых в СССР и России частных телекомпаний «ТВ-2» Аркадий Майофис после ее закрытия в 2015 году переехал в Израиль. Как сам предприниматель рассказал РБК, решение о репатриации приняла его дочь, которая хотела объединить семью и поддержать отца в трудный период. В Израиле Майофис основал бизнес по производству съедобных сувениров My Yoffi.

Павел Дуров

Фото: Pavel Durov / Instagram

Место: Финляндия, ОАЭ

Причина: проблемы с ведением интернет-бизнеса в России

В 2013 году стало известно, что основатель социальной сети «ВКонтакте» Павел Дуров уехал из России и начал работу над новым проектом — созданием соцсети для смартфонов под названием Telegra.ph в Буффало, штат Нью-Йорк. В том же году он получил гражданство Сент-Китс и Невис, которое позволяет въезжать в ЕС и Великобританию без виз. Год спустя стало известно, что Дуров продал остававшуюся у него долю в соцсети «ВКонтакте» и ушел с поста руководителя компании.

Тогда же предприниматель рассказал, что не собирается возвращаться, так как «Россия несовместима сейчас с интернет-бизнесом». С тех пор местом жительства Дурова в документах его компании Telegram Messenger LLP называли сначала Финляндию, а потом Объединенные Арабские Эмираты.

Борис Александров

Фото: Владислав Шатило / РБК

Место: Латвия

Причина: состояние здоровья

Весной 2017 года Борис Александров, президент «Ростагроэкспорта» и основатель бренда «Б.Ю. Александров», рассказал РБК о том, что четырьмя годами ранее у него диагностировали онкологическое заболевание, которое он решил лечить в Германии. Для решения проблемы с визой Александров купил квартиру в Юрмале и получил латвийский вид на жительство. В 2013 году предприниматель основал в Латвии центр коррекции веса Academy Vitality.

Михаил Фролкин

Фото: Миша Фролкин / Facebook

Место: Вьетнам

Причина: налоговая оптимизация

Основатель сервиса HeadHunter Михаил Фролкин в 2008 году поменял свою долю в компании на акции Mail.Ru Group, заработав на этом около $60 млн. Часть денег он инвестировал в проект вьетнамского поисковика Coc-coc. В 2014 году в России приняли закон о деофшоризации бизнеса, который обязывал российских налоговых резидентов представлять в налоговые органы уведомления о своем участии в контролируемых ими иностранных компаниях. В одном из интервью Фролкин связал получение вьетнамского вида на жительство именно с принятием этого закона, а также подтвердил, что живет во Вьетнаме.

Борис Минц

Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

Место: Великобритания

Причина: «напряженная ситуация» в бизнесе

27 мая 2018 года СМИ сообщили о переезде миллиардера из списка богатейших людей России, владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей в Лондон. По словам источников, причина отъезда — сложившаяся «напряженная ситуация» с его бизнесом. Сообщается, что основной актив Минца, O1 Group, может перейти к кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I). О финансовых проблемах структур Минца стало известно еще в ноябре 2017 года, его компания O1 Group также была должна Московскому кредитному банку 25 млрд руб.

В O1 Group позднее заявили, что компания «не считает целесообразным» комментировать местонахождение Минца, а также подчеркнули, что активы бизнесмена «работают в прежнем режиме» без каких-либо изменений.

Роман Абрамович

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Место: Израиль

Причина: проблемы с продлением визы

28 мая СМИ сообщили о репатриации Романа Абрамовича в Израиль. О возможном переезде бизнесмена из-за проблем с продлением британской визы стало известно в конце мая 2018 года. У Абрамовича действовала инвесторская виза, выдаваемая за инвестиции в британскую экономику более £2 млн. Согласно новым правилам, для получения такой визы необходимо объяснить происхождение денег.

Несмотря на то что значительная часть активов Абрамовича находится в Великобритании, местом его жительства в британском реестре компаний указывалась Швейцария. В начале февраля текущего года СМИ писали, что миллиардер еще в 2016 году подал прошение о виде на жительство в кантоне Вале, потом прошение отозвал, а в ноябре 2017 года вернулся к этому вопросу.