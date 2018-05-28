Северинец об открытии ресторана возле Куропат: «Это выглядит как КГБшная пакость» 7 28.05.2018, 20:29

1,474

Павел Северинец

Белорусские оппозиционные политики собираются не допустить открытия ресторана «Поедем, поедим» возле урочища Куропаты.

Как стало известно «Радио Свобода», в пятницу, 1 июня, в 50 метрах от урочища откроют ресторан «Поедем, поедим». Комплекс зданий ранее назывался «Бульбаш-холл», он принадлежит компании «БелРестИнвест». Сейчас там уже идет подготовка к празднованию. В зале готов интерьер, расставлена мебель, висит рекламный баннер водки «Бульбаш». Ресторан предусматривает 300 мест. К осени планируется открыть еще и баню.

В Минрайсполкоме журналистам подтвердили, что ресторан включен в торговый реестр, оформил все документы.

Директор «БелРестИнвеста» Андрей Ярмоленков еще в декабре 2017 года сообщил «Белсату», что является собственником «объекта на 51-м километре», который он сдает в аренду предприятию ООО «Анисбел». Руководитель «Анисбела» возразила: ее предприятие владеет только маленьким баром и магазином фруктов в Минске, об объекте на МКАД она ничего не слышала.

Когда компания «Белреконструкция» в феврале прошлого года собиралась построить в непосредственной близости от Куропат бизнес-центр, общество возмутилось и устроило двухнедельную оборону. Люди ночевали в палатках, бросались под строительную технику, ссорились со строителями. В результате протестующие победили, работы были прекращены.

Павел Северинец:

«Мы планируем собраться в среду, чтобы обсудить план действий. Пригласим всех активистов, которые в прошлом году принимали участие в обороне. Думаю, к вечеру в среду у нас будет план, а, возможно, даже объявление.

На мой взгляд, никакие рестораны рядом с Куропатами невозможны, там должен быть мемориал, а вокруг – пустое пространство. 3 июня исполняется 30 лет «открытию» Куропат (имеется в виду митинг во главе с Зеноном Позняком в 1988 году, – ред.), поэтому открытие ближе к этой дате выглядит очень провокационно, просто как КГБшная пакость».