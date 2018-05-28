«Ислочь» прервала победную серию БАТЭ 28.05.2018, 20:45

В матче девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ сыграл вничью с «Ислочью» (1:1).

Таким образом, «волки» прервали победную серию борисовчан в чемпионате. До этого команда Олега Дулуба в восьми предыдущих турах одерживала победы, передает «Трибуна».

Зафиксирован клубный рекорд БАТЭ – восемь побед подряд в стартовых турах чемпионата.

В истории высшей лиги был лишь один случай более продолжительной стартовой победной серии. В однокруговом осеннем чемпионате-1995 минское «Динамо» побеждало в десяти начальных турах.