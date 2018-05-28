The Times of Israel: Российские Су-34 перехватили израильские F-16 вопреки соглашению 28.05.2018, 21:08

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Инцидент произошел в Ливане.

Истребители Вооруженных сил России Су-34 перехватили на Ближнем Востоке израильские F-16. Об этом сообщает местное издание The Times of Israel (перевод - РБК). Инцидент, по его данным, произошел утром 28 мая.

Перехват, как указывает израильская газета, был совершен российскими самолетами, несмотря на действующее соглашение между Москвой и Тель-Авивом об избежании конфликтов в небе. Инцидент произошел в Ливане, около ливанского города Триполи. В инциденте, как уточняет газета, участвовали два израильских F-16. Сколько российских самолетов с ними сблизились, The Times of Israel не сообщает.

В своем материале The Times of Israel приводит видеозапись полета российского самолета над Ливаном. Видео, как указывает издание, опубликовал пользователь Twitter с именем Абдаллах Самра (Abdallah Samra). На кадрах заметно только один истребитель — он, как указывает израильская газета, российский, израильских самолетов на видео, как пишет издание, не видно.

#حربي_بالأجواء من المنية طيران حربي لم يعرف لمن بعد و عل الارجح طيران روسي pic.twitter.com/fKtknLP42S — Abdallah Samra (@AbdallahSamra92) 27 мая 2018 г.

Российские самолеты, как отмечает израильская газета со ссылкой на издание Hadashot, возможно, принимали участие в учениях у побережья Ливана и Сирии, однако из-за плохих погодных условий были вынуждены приземлиться. О том, что российский истребитель впервые за несколько месяцев вошел в воздушное пространство Ливана из Сирии накануне, как напоминает The Times of Israel, писала арабская газета Al Masdar. В Ливане, как отмечало издание со ссылкой на данные очевидцев, был замечен российский Су-34. Цель этого пролета неизвестна, скорее всего, самолет вел разведку, писала Al Masdar.

Минобороны России прокомментировало сообщения израильской газеты The Times Of Israel о «перехвате» российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 принадлежащих израильским Вооруженным силам самолетов F-16. Об этих сообщениях российское военное ведомство отозвалось как о «дилетанской глупости». Заявление министерства приводит ТАСС.

«Информация, распространенная одним из израильских новостных ресурсов, о якобы «перехвате» российскими Су-34 двух израильских F-16 в воздушном пространстве Ливана — дилетантская глупость», — цитирует Минобороны РФ агентство.