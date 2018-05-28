Как Лукашенко из года в год поздравляет Алиева 3 28.05.2018, 21:15

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Слова «углубление» и «потенциал» повторяются чаще всего, но на деле получается все наоборот.

28 мая Александр Лукашенко традиционно поздравил правителя Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики.

«Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.

«Салідарнасць» изучила архив прежних поздравлений и обнаружила любопытную закономерность.

2017

Александр Лукашенко выразил убежденность, что обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.

2016

Александр Лукашенко выразил убежденность, что реализация потенциала белорусско-азербайджанских отношений позволит значительно укрепить политическое и экономическое взаимодействие.

2015

«Глава государства» выразил убежденность, что совместные действия по реализации значительного потенциала белорусско-азербайджанского взаимодействия — достойный пример сотрудничества в духе традиций дружбы и добрососедства.

2014

Александр Лукашенко выразил убеждение, что успешная реализация белорусско-азербайджанских совместных проектов будет способствовать наращиванию двустороннего взаимодействия во всех сферах и упрочению традиционных уз дружбы между двумя братскими народами.

2013

«С удовлетворением отмечаю, что белорусско-азербайджанское сотрудничество крепнет с каждым годом. Наши личные встречи убедительно продемонстрировали значительный потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия».

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Повторяющиеся из года в год слова о стремлении наших стран к углублению партнерства несколько удивляют. Вроде бы и дипломатические отношения между государствами длятся не первый десяток лет. Да и первые лица у власти и тут и там все те же. А вот на новый уровень после стадии развития все еще выйти не удалось.

Что, к примеру, подтверждает статистика товарооборота между нашими странами:

2012 – $ 223,3 млн

2013 – $ 290,4 млн

2014 – $ 326,7 млн

2015 – $ 290,5 млн

2016 – $ 171,7 млн

2017 – $ 160,8 млн.