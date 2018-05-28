Как Лукашенко из года в год поздравляет Алиева

Как Лукашенко из года в год поздравляет Алиева3
- 28.05.2018, 21:15
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Слова «углубление» и «потенциал» повторяются чаще всего, но на деле получается все наоборот.
28 мая Александр Лукашенко традиционно поздравил правителя Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником — Днем Республики.
«Искренне рад тому, что белорусско-азербайджанское сотрудничество характеризуется как исторически сложившимися дружественными отношениями между нашими народами, так и активным стремлением двух стран к углублению стратегического партнерства», — говорится в поздравлении.
«Салідарнасць» изучила архив прежних поздравлений и обнаружила любопытную закономерность.
2017
Александр Лукашенко выразил убежденность, что обоюдное стремление к развитию активного двустороннего диалога будет и в дальнейшем способствовать углублению и расширению взаимовыгодного белорусско-азербайджанского сотрудничества.
2016
Александр Лукашенко выразил убежденность, что реализация потенциала белорусско-азербайджанских отношений позволит значительно укрепить политическое и экономическое взаимодействие.
2015
«Глава государства» выразил убежденность, что совместные действия по реализации значительного потенциала белорусско-азербайджанского взаимодействия — достойный пример сотрудничества в духе традиций дружбы и добрососедства.
2014
Александр Лукашенко выразил убеждение, что успешная реализация белорусско-азербайджанских совместных проектов будет способствовать наращиванию двустороннего взаимодействия во всех сферах и упрочению традиционных уз дружбы между двумя братскими народами.
2013
«С удовлетворением отмечаю, что белорусско-азербайджанское сотрудничество крепнет с каждым годом. Наши личные встречи убедительно продемонстрировали значительный потенциал для дальнейшего развития двустороннего взаимодействия».
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Повторяющиеся из года в год слова о стремлении наших стран к углублению партнерства несколько удивляют. Вроде бы и дипломатические отношения между государствами длятся не первый десяток лет. Да и первые лица у власти и тут и там все те же. А вот на новый уровень после стадии развития все еще выйти не удалось.
Что, к примеру, подтверждает статистика товарооборота между нашими странами:
2012 – $ 223,3 млн
2013 – $ 290,4 млн
2014 – $ 326,7 млн
2015 – $ 290,5 млн
2016 – $ 171,7 млн
2017 – $ 160,8 млн.