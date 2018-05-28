Египетский адвокат подал иск на €1 миллиард против Рамоса 1 28.05.2018, 21:57

Серхио Рамос

Он счел испанца виновным в травме нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха.

В эфире египетского телеканала Sada El-Balad Бассем Вахба объявил, что подал иск в суд против Серхио Рамоса. Он потребовал возмещения «физического и психологического ущерба», сообщает РБК со ссылкой на Goal.com.

«Рамос намеренно травмировал Мо Салаха и должен быть наказан за свои действия. Я подал иск в суд, а также жалобу в ФИФА. Я требую компенсацию, которая может превысить €1 млрд. Требую возмещения ущерба, который Рамос причинил Салаху и всему египетскому народу», — сказал Вахба.

Адвокат уточнил, что в случае, если он выиграет суд, деньги будут переданы в государственный благотворительный фонд Long Live Egypt Fund.

Ранее петицию с требованием наказать Рамоса за фол против Салаха, опубликованную на сайте Change.org, подписали более 300 тыс. человек. Авторы петиции обратились к ФИФА и УЕФА, указав, что Рамос намеренно нанес травму Салаху, а также, что испанец своим поведением «нарушает дух игры».

Салах вывихнул плечо после столкновения с Рамосом на 31-й минуте встречи. Капитан «Реала» в этом эпизоде удерживал соперника на руку, и Салах получил травму, ударившись плечом о газон. Вместо него на поле вышел Адам Лалана.

Финальный матч Лиги чемпионов завершился со счетом 3:1 в пользу «Реала». Единственный гол в составе «Ливерпуля» забил Садьо Мане, у «Реала» дубль сделал Гарет Бэйл и еще один гол забил Карим Бензема. «Ливерпуль» после ухода Салаха с поля потерял инициативу в матче и почти не создал опасных моментов.

Накануне, 27 мая, министр спорта Египта Халед Абдель Азиз сообщил, что на восстановление Салаху потребуется две недели. Если не будет осложнений, форвард сможет восстановиться к старту чемпионата мира.