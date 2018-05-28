Какими были свадьбы в Беларуси 30 и 40 лет назад 28.05.2018, 22:11

Белорусы рассказали, как начинали семейную жизнь в 70-х и 80-х годах.

Наряды из салона «Счастья», на столе голубцы и компот в трехлитровых банках… Как начинали семейную жизнь в 70-х и 80-х годах - в материале kp.by.

Ирина и Геннадий, поженились в 1989 году: «За украшениями поехали из Минска в Вильнюс»

- 30 лет назад все было в таком дефиците, что спасал только свадебный салон «Счастье». Свадебный костюм для мужа, финский, мы купили именно там. Правда, отсутствовал размерный ряд, поэтому пришлось взять на размер меньше - короче, какой был.

С платьем у меня была проблема: в то время была модной модель «рыбка». Я каким-то чудом купила шикарный немецкий набивной гипюр для отдельных частей комбинированного платья (на нижнюю часть, годе, и на верх), но основную найти так и не удалось. В итоге купила готовое в Доме мод на Немиге. Оно стоило, если не ошибаюсь, 120 рублей (при тогдашней зарплате в 100).

Белые туфли всегда были невероятной редкостью. Как я ни старалась, так и не купила - пришлось одолжить туфли у своей подружки.

За украшениями ездили в Вильнюс. Виз еще не было, но мы уже думали про него как про заграницу. Электричка выезжала из Минска в 5.50, в 8.50 была там.

Прическу и макияж делали в специальной свадебной парикмахерской в Троицком предместье, сначала пробную, потом основную. Это стоило гораздо дешевле, чем теперь.

Свадебный букет делала сама. Купила по знакомству розы (красные, белых не достали), оформила фатином с люрексом. А когда родилась доченька, сделала из этого фатина свадебное платье для ее куклы Барби.

Соседи с цветами и хлебом-солью перегородили нам выход из подъезда. Чтобы выйти, надо было поставить по бутылке спиртного на четыре угла табуретки. Моя мама перепутала и случайно поставила вместо водки четыре бутылки спирта! Местные любители выпить остались очень довольны!

На свадьбе у нас было 100 человек. Отмечали в кафе два дня, как было тогда заведено.

Свадьба была 1 апреля. Светило солнышко, 15 градусов… Все гости на радостях пришли в туфельках на тонкой подошве и в легких платьицах-костюмах.

Но пока гуляли, неожиданно выпал снег. Причем по колено. Поэтому многие гости, ввиду того что поймать такси возможности не было, добрались домой только к пяти утра. Зато все уже 30 лет помнят это 1 апреля!

Татьяна и Николай, поженились в 1977 году: «Вместо газировки у нас были компоты и соки в трехлитровых банках»

- Мы поженились 29 июля в поселке Лянгасово в Кировской области, сразу после того как муж вернулся из военного училища. Он без предупреждения пришел с родителями свататься. До сих пор помню, как мы с мамой растерялись! Но она быстро сориентировалась, накрыла на стол, мы сели, выпили - и решили играть свадьбу.

С талоном, который нам выдали в загсе, мы с мамой и будущей свекровью отправились за платьем. Я очень стеснялась и даже не поглядывала на дорогие наряды, выбрала что попроще - обычное белое платье. Купили еще фату, длинные перчатки и туфли жениху.

Костюмы в салоне были импортные и дорогие, поэтому его решили пошить в мастерской. Рубашку из гипюра я сшила Коле сама. Еще тогда было модно вместо галстуков украшать костюм брошками, и моя мама дала жениху свою.

Туфли и босоножки на второй день мама привезла из Крыма. Из украшений на мне были прозрачные чехословацкие бусики. Макияжа у меня никакого не было, не принято было краситься невестам. Прическу мне и свидетельнице сделали в парикмахерской в 6 утра.

Раньше свадьбы праздновали по три дня. У нас было где-то 40 гостей. Мы договорились с родственниками, в частном доме у которых была большая комната, и там устроили банкет.

Я попросила свекра найти вишневые «Жигули», а у жениха был зеленый «Москвич». Машину невесты украсили куклой, для которой я сшила свадебное платье, а мужу посадили на капот плюшевого мишку - ему я сшила костюм матроса.

В первый день все проходило так: выкуп, загс, возложение цветов к памятникам. Когда мы приехали на застолье, гости заставили нас пилить бревно. Если ровно отпилим, будем хорошо жить, криво - плохо. Мы ровненько отпилили, а вот в жизни было всякое.

За стол мы сели только в 6 вечера. Всю еду готовили моя мама, Колина мама и тетя. На стол подавали голубцы, отбивные, фаршированные перцы, заливное, было много свежих салатов. За три дня гости выпили шесть ящиков водки, два ящика вина и ящик шампанского. Вместо газировки у нас были компоты и соки в трехлитровых банках. Еще помню, что наш торт весил шесть кило и был он в виде подковы.

У нас на свадьбе играл баянист, никакого магнитофона, все пели и плясали. До торта в первый день даже дело не дошло - мы сбежали на первую брачную ночь. Утром гости нарядились в цыган и с поварешками, кастрюлями, жестяными банками через весь поселок пришли нас будить. И снова все за стол!

На второй день мы опять сбежали: сели на велосипеды и уехали на огород Колиных родителей. Там был такой хорошенький домик, и мы наконец там выспались.

Мама говорила, что со всеми «расходниками» на свадьбу ушло 1,5 тысячи рублей (это где-то 1,5 тысячи долларов).

Элла и Андрей, поженились в 1992 году: «Кольца были не всех размеров, пришлось купить маленькое»

- Как и все невесты, я долго искала свое платье. Тогда только появились первые салоны проката, и мама уговорила меня сходить посмотреть. Там я выбрала шикарное и, помню, очень дорогое новое платье. Туфли «Ленвест» (побратим нашего «Белвеста») мама привезла из Ленинграда, когда была в командировке.

Костюм Андрей купил на рынке на стадионе «Динамо». Кольца, носки, рубашку и туфли - в свадебном салоне «Счастье». Кольца были далеко не всех размеров, поэтому купили, какое было - чуть меньшее, чем надо. У мужа появился повод его не носить, а я свое до сих пор не снимаю.

Ростки капитализма в 1992 году уже были. Подружка увидела в газете диковинку - объявление, что художник-модельер делает свадебные прически. Я, конечно, захотела.

Когда мы выбирали дату свадьбы, нам очень понравилось 26 декабря. Мы не знали, что будут переносы рабочих дней: в тот год в стране чуть ли не первый раз отмечали католическое Рождество. Утром в день свадьбы я поехала в ужасную каморку на окраине города, где моя художник-модельер по прическам сказала, что в праздники цены у нее в два раза выше. Благо, папа согласился: «Ну, дороже так дороже».

Кроме прически парикмахер сделала мне макияж. Сейчас бы сказали, бонусом: «Лучше я тебя накрашу, чем ты это будешь делать сама!» Прическа была шикарная, волосы были «вышиты» настоящим жемчугом, мастер еще попросила никому не рассказывать технологию. Подружки говорили, что я как невеста из каталога - каталоги тогда были эталоном моды и стиля.

От традиции, по которой друзья жениха и невесты должны обязательно быть с цветочками на груди, я отказалась. И потом слышала шушуканье тетушек: «Даже друзья у них без цветочков…»

На свадьбе было 60 человек. Мы расписались, возложили цветы к памятнику на площади Победы и поехали отмечать в зал семейных торжеств на улицу Матусевича. Для нас вживую играл ансамбль, работал ведущий. Было много вкусной еды, я до сих пор помню котлеты по-министерски. Водку тоже покупали по талонам, но для свадеб нормы были очень большие - хватало.

На второй день мы собрались дома небольшой компанией самых близких родственников, а потом уехали в свадебное путешествие в санаторий «Юность» на Минском море.

Елена и Геннадий, поженились в 1989 году: «Никаких поваров в помощь не звали: становились жены, сестры - и готовили на 150 человек»

- Мое свадебное платье мы купили с рук. Туфли - в отделе для новобрачных. Заветные талоны туда выдавали при подаче заявления в загс, и некоторые пользовались льготами. Например, моя подруга раза три подавала заявление, покупала то, что нравилось, а когда приближалась дата регистрации, просто забирала заявление. Ну передумала, с кем не бывает? А там кроме свадебной одежды можно было приобрести просто хорошие вещи: например, красивые мужские рубашки в клетку - купить такие в обычных магазинах было невозможно.

Свадебные туфли у меня были на высоком каблуке и с бантиком. Они хранятся до сих пор, на память.

Мы специально приезжали в Минск, чтобы купить головной убор к свадьбе - там был выбор. Выбрали что-то наподобие шляпки или веночка, к которому крепилась фата. Фата (купили на Комаровке, стоила рублей 30) тоже стала семейной реликвией. Она хранилась в шкафу на антресолях, и когда никого не было дома, старшая дочка играла «в свадьбу» - это была ее любимая игрушка.

Там же, на Комаровке, купили цветочки-бутоньерки: для молодых - белые, для свидетелей и всех незамужних-неженатых гостей - голубые и розовые.

Узкие колечки тогда только входили в моду, поэтому мы выбрали неширокие, аккуратные. Стоимость каждого - примерно 72 - 74 рубля.

Прическу я делала сама: накрутила длинные волосы на плойку в локоны и сверху подколола черными невидимками. Макияж тоже бесплатный: тушь «Ленинградская», неяркая губная помада - вот и все.

Все традиции старались соблюдать. Первый день, как и положено, отмечали у невесты. Сама невеста одевалась у соседей, дома по традиции было нельзя. Выкуп - по всем правилам: с заданиями для жениха и свидетеля, подставной невестой, шампанским, горстью медяков и определенной суммой денег, в итоге заплаченной за настоящую невесту.

«Букет невесты» - гвоздики, которые привез жених. С ними была целая история! Свадьба была 11 марта: 8 марта все цветы раскупили, а новые еще не завезли. Муж специально ездил в Слуцк и Солигорск, но так и не купил. Хорошо, что парень подарил сестре жениха гвоздики на 8 Марта - пригодились!

Застолье было дома, ресторанов и столовых еще не практиковали. Танцы - в клубе, где-то метров 500 от дома. Обязанности ведущих лежали на сватах, которые предлагали тосты и следили за соблюдением традиций.

Гостей было много, человек 150 (у жениха родня большая). Столы стояли даже в спальне! Гости передавали друг другу приветы и тосты из комнаты в комнату. Было много застольных песен, у жениха был гармонист, который помогал за столом петь.

Каравай делили после полуночи. Верхняя часть - молодым, все остальное - гостям. Каравай стоял на столе перед молодыми, гости со стороны невесты подходили, желали всего хорошего, дарили подарок, получали свою часть каравая.

Второй день был у жениха, тоже дома. Блюда были традиционные для свадьбы: котлеты, голубцы, домашняя колбаса. И жених и невеста родом из деревни, поэтому мясо было свое - растили кабанчиков. Обязательно оливье, селедка под шубой. В марте из свежих овощей были длинные тепличные огурцы. Дорогие, но все покупали, свадьба же! И, конечно, фирменное блюдо бабушки невесты - булочки со сметаной и маком.

Всю еду готовили сами. Никаких поваров в помощь не звали: становились жены, сестры - и готовили на 150 человек. Начинали в пятницу и стояли чуть ли не целую ночь. Помогали соседи: Сойки жарили для нас котлеты, Петровичи - тушили курицу. Еще гости приносили какую-нибудь еду с собой - пряники, консервы, повидло, тертые яблоки в банках, конфеты. У жениха в деревне - готовые блюда: холодец в мисках, творог, сметана. Там же выгнали к свадьбе семь бидонов самогона - и все выпили.

Была традиция дарить подарки близким родственникам жениха, у нас на свадьбе получилось около тридцати (за ними мама ездила в Москву!): мужчинам - рубашка, женщинам - ткань на платье. Свекрови - юбку и рубашку, которые шили на заказ, так было принято в местности жениха.

Татьяна и Петр, поженились в 1982 году: «Дом быта на Московской был центром Вселенной»

- Раньше редко где были парикмахерские, не то что сейчас. Поэтому Дом была на Московской был центром Вселенной: я заказывала там шляпу, веночек из цветов, бутоньерки для свидетелей и свидетельниц, сделала маникюр и прическу.

Свадебное платье сшила на дому у портнихи, белые туфли купить не смогла, поэтому вышла замуж в белых босоножках, купленных в салоне «Счастье». Обручальные кольца купили в «Малахитовой шкатулке» на Партизанском проспекте.

Фотографов на свадьбу, как сейчас, не заказывали, но была традиция после росписи ехать в фотоателье и делать профессиональные цветные снимки молодоженов и гостей. Мы фотографировались в фотоателье на Ландера.

Алла и Юрий, поженились в 1989 году: «Вместо платья купила льняной костюмчик, на который сама пришила красно-белую ленту»

- Когда я выходила замуж, была мода на обручальные кольца с насечками. Я хотела только определенный узор! Мы обошли все возможные ювелирные магазины, подняли всех знакомых – так и не нашли, пришлось согласиться на обычное гладкое.

Вместо свадебного платья я купила на Комаровке в магазине «Белорусский лен» льняной костюм с настоящим льняным кружевом – тогда это считалось обычно и недорого. На него я нашила нарядную бело-красно-белую ленту (и розы у меня были в цвет, белые и красные).

Не просто так: это было время невероятного подъема интереса к белорусской культуре, истории, языку. И я и наши друзья прекрасно знали и про бело-красно-белый флаг, про «Жыве Беларусь!», про герб «Погоня» - и мне хотелось, чтобы в такой важный день наши родные символы был со мной.

Наряд был дешевый, а вот головной убор, веночек-корона с цветочками, обошелся гораздо дороже. Прическу и макияж сделала сама.

Свадьбу праздновали два дня. В первый расписались, возложили цветы на могиле Короткевича на Московском кладбище и поехали ко мне домой. Накануне вынесли из комнаты лишнюю мебель, поставили столы. Найти и поставить 25 стульев было трудно, поэтому я в два часа ночи драпировала доски-лавки тканью и кнопками. Мы с мужем побыли с гостями до одиннадцати вечера и уехали в гостиницу «Беларусь», где у нас на каком-то высоком этаже был заказан шикарный номер.

Ирина и Игорь, поженились в 1985 году: «На свадьбу ехали на поезде»

- Мы с мужем познакомились почти случайно, в автобусе №14. Он выходил на остановке «Дом печати», записал мой номер серой от спички прямо на коробке. Вскоре позвонил. Не сразу, но мы встретились. Свадьба состоялась через два дня после моего 18-летия.

Платье и шляпку покупали с мамой в магазине (оно, кстати, у меня сохранилось). Босоножки тоже есть до сих пор - беленькие, на тоненькой шпильке. А вот букет у меня был из самых нелюбимых цветов - красных гвоздик. Муж часто мне их дарил и думал, что я их люблю. Но я благодарила из вежливости - я любила его, а не гвоздики! Это сейчас он знает, что я больше всего люблю зелено-белые розы.

Муж очень хотел купить мне к свадьбе сережки. Но ошибся и купил кулон, пришлось докупать к нему цепочку - такой получился свадебный подарок. А костюм жених купил себе сам.

Свадьбу играли у мужа дома, он из деревни Бытень Ивацевичского района. Машины у нас тогда еще не было, поэтому мы ехали туда поездом, который назывался «Смеричка». И чуть не опоздал: мы с родителями, свидетелями и родственниками уже сидели в вагоне, а он решил в последний момент поменять стекло в наручных часах своей сестры. Но обошлось - успел. Свадьба была веселая, шумная, деревенская, два дня. Гостей было много, я половину тогда даже не знала! Потом, конечно, раззнакомились.

Мы вместе уже 33 года, и я не представляю рядом никого другого, кроме своего мужа.

Елена и Сергей, поженились в 1989 году: «Сначала два дня гуляли у невесты, потом еще четыре у жениха»

- Я выходила замуж в платье коллеги по работе, свадьба у которой прошла месяцем раньше. Стоило это удовольствие 100 рублей - такую зарплату тогда не каждый получал! Я только теперь вижу, что и рост, и размер были явно не моими - коллега была гораздо выше. Но выбирать было не из чего, так что все безоговорочно устроило.

Костюм для жениха - шикарный, троечку, чешского производителя - чудом купили в отделе «Для молодоженов» в единственном универмаге. Кольца купили там же по талонам буквально за неделю до росписи. От отчаяния хотели даже попросить сделать их у местного кузнеца-умельца, но повезло - появились.

Туфли муж покупал в Слониме. Да, они были новые, но модель была как офицерская - радовались и этому. У меня из обуви на свадьбу были приготовлены белые босоножки, чудом прикупленные в магазине. Но, поскольку дело было в снежно-дождливом декабре, свидетельница одолжила свои красивые белые туфли - она работала в торговле и имела доступ к таким благам.

Из аксессуаров на мне были только купленные накануне бижутерные клипсы. Прическа была готова за две недели: мелкие кудряшки - результат химической завивки, сделанной в единственной местной парикмахерской.

Выкупали меня из общежития, где мы с мужем жили на разных этажах.

Все хлопоты по приготовлению свадебных столов взяли на себя наши родители. Они всячески пыжились, чтобы на столах было только самое лучшее. Даже сервелат был на столе - шик! Шампанское - розовое, ящик - помогла достать еще одна подружка, которая работала бухгалтером в торговле. Пришлось потом рассчитаться с ней ночной сорочкой из отдела «Для молодоженов».

Застолье делали в домах: сбивали деревянные столы, сносили лавки. С каждой стороны было человек по пятьдесят. Было две свадьбы: сначала два дня гуляли у невесты, потому еще четыре у жениха. Гуляла вся деревня! Кабанчика заколоть, самогоночки нагнать - святое дело для деревенских людей, какая ж свадьба без этого? У нас был тамада (очень круто по тем временам) с конкурсами, розыгрышами, шутками. И играл музыкальный ансамбль - баян, синтезатор, гитары… Как было здорово! Я как будто заново все пережила.